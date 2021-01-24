В Сибири из-за аномальных морозов отменяют рейсы

В Сибири установилась аномально холодная погода с морозами, достигающими минус 40-50 градусов. МСЧ объявило экстренное предупреждение. Автовокзалы отменяют рейсы.

- 24-25 января сильный мороз ожидается в Новосибирской, Томской, Омской областях. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму более чем на 7 градусов. Ночью столбик термометра опуститься ниже 40 градусов, - сообщает Гидрометцентр России. - В Кемеровской области также наблюдается аномально холодная погода с ночной температурой ниже 35 градусов. 24 января в горах Республики Алтай лавиноопасно.

В Иркутской области похолодает до минус 58 градусов, в Красноярском крае - до минус 50.

Региональные МЧС объявили экстренное предупреждение: в дни столь низких температур вероятны чрезвычайные ситуации, сбои в работе транспорта и аварии в системах ЖКХ.

Новосибирский автовокзал отменил часть автобусных рейсов, в том числе и Кузбасс.

На сайте Томского автовокзала размещена информация об отмене рейсов в Новосибирск (аэропорт Толмачево), Новокузнецк и другие населенные пункты. В списке отмененных - десять маршрутов на 24 января, и четырнадцать на 25 января.