К самому маленькому мемориалу защитникам Ленинграда возложат цветы

25 января в Суворовском музее установят сертификат Реестра рекордов России создателям "Самого маленького мемориала защитникам Ленинграда".

Это небольшая фигурка матроса на постаменте под красной звездой и словами "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен". Мемориал создан по проекту дизайнера Тимура Москаленко, а его прототипом послужила фигурка матроса, которую в 2013 году нашли в местах боях в урочище Гайтолово поисковики отряда "Игрия".

Фигурка была при погибшем красноармейце. Его имя установить не удалось, ясно было одно: в последний бой он взял с собой эту игрушку.

Саму фигурку поисковики передали в экспозицию Музея оловянного солдатика в Суворовском музее. А созданный на основе статуэтки памятник в конце прошлого года признали самым маленьким мемориалом защитникам Ленинграда. Сертификат, подтверждающий рекорд, будет установлен в выставочном зале.