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24.01.2021 13:53
Рубрика: Культура

К самому маленькому мемориалу защитникам Ленинграда возложат цветы

Текст: Иван Зароков (Санкт-Петербург)
25 января в Суворовском музее установят сертификат Реестра рекордов России создателям "Самого маленького мемориала защитникам Ленинграда".
Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея А.В. Суворова Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея А.В. Суворова
Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея А.В. Суворова

Это небольшая фигурка матроса на постаменте под красной звездой и словами "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен". Мемориал создан по проекту дизайнера Тимура Москаленко, а его прототипом послужила фигурка матроса, которую в 2013 году нашли в местах боях в урочище Гайтолово поисковики отряда "Игрия".

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Фигурка была при погибшем красноармейце. Его имя установить не удалось, ясно было одно: в последний бой он взял с собой эту игрушку.

Саму фигурку поисковики передали в экспозицию Музея оловянного солдатика в Суворовском музее. А созданный на основе статуэтки памятник в конце прошлого года признали самым маленьким мемориалом защитникам Ленинграда. Сертификат, подтверждающий рекорд, будет установлен в выставочном зале.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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