Сбылась мечта знаменитого офтальмолога Святослава Федорова. Его ученики и последователи теперь могут дать отличное зрение тем, кому не помогали ни очки, ни линзы.

Эту уникальную операцию начали делать в Петербурге - в филиале МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика Федорова. И теперь может сбыться мечта тех, кто страдает крайне высокой степенью близорукости, дальнозоркости, астигматизма. Им сложно подобрать очки, а лазерная коррекция совсем не подходит.

Новая операция в обиходе получила название "внутриглазные очки". Очки, конечно, никто в глаз не ставит. По новой технологии вживляют современные гелеобразные "хрусталики" или "линзы".

"Недавно оперировал больную. Минус 25 диоптрий, без очков практически ничего не видит, - рассказывает завотделением рефракционной хирургии и патологии роговицы Алексей Титов. - После операции она открывает глаза и плачет. Первый раз в жизни, говорит, так хорошо вижу. И тут же легко прочитала восемь строк таблицы для проверки зрения".

Сама! Шаг к этой мечте Федоров сделал еще в 1968 году, установив двум пациентам линзы в переднюю камеру глаза. Но такие операции несли определенные проблемы и не прижились.

"Внутриглазные очки" теперь специально изготавливают для каждого глаза конкретного пациента, - поясняет Титов. - К тому же они позволяют корректировать сразу несколько глазных недугов. Например, сочетание у одного пациента близорукости, астигматизма и старческой дальнозоркости. После операции он не нуждается в очках ни для дали, ни для близи. Новые "внутриглазные очки" подходят и людям с некоторыми болезнями роговицы".

Операция длится несколько минут под местной анастезией. "Внутриглазные очки", свернутые в трубочку, вводят в глаз через 2-миллиметровый прокол. Никакие ткани глаза не удаляют, швы не накладывают. Прокол быстро заживает сам.