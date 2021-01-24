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24.01.2021 22:40
Рубрика: Общество

Человек эпохи

В Вологде открылась передвижная выставка к 100-летию Андрея Сахарова
Текст: Светлана Цыганкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(8364)
В Вологодской областной научной библиотеке свою работу начала передвижная документальная выставка "Андрей Дмитриевич Сахаров - человек эпохи". Она посвящена 100-летию знаменитого академика и проводится при поддержке Архива Сахарова и Министерства культуры России.
Выставка отправится по стране и охватит более ста городов в 70 регионах. Фото: Вологодская областная научная библиотека Выставка отправится по стране и охватит более ста городов в 70 регионах. Фото: Вологодская областная научная библиотека
Выставка отправится по стране и охватит более ста городов в 70 регионах. Фото: Вологодская областная научная библиотека

Деятельность выдающегося ученого-физика и общественного деятеля трудно переоценить. Человек, которого называли отцом советской водородной бомбы, был дважды Героем Соцтруда и стал академиком в 32 года, получил Нобелевскую премию за то, что выступал за мир между народами и против любого подавления человеческого достоинства.

Фото: Рост Ю./Фотохроника ТАСС
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Выставка стала одним из первых масштабных событий, посвященных юбилею ученого. Она отправится по стране и охватит более ста городов в 70 субъектах Российской Федерации. Изготовлены копии, и поэтому ее могут увидеть сразу в нескольких населенных пунктах. Передвижная выставка уже открылась в Кирове, Владимире, Твери, Рязани, Ефремове, Кызыле, Назрани.

- Я специально пришел в библиотеку, чтобы посмотреть на эту экспозицию, - рассказал корреспонденту "РГ" вологодский пенсионер Владимир Макеев. - Андрей Дмитриевич - удивительный человек. И как физик, и как общественный деятель. Всегда поражался его силе духа, приверженности своим нравственным принципам.

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