В Вологде открылась передвижная выставка к 100-летию Андрея Сахарова

В Вологодской областной научной библиотеке свою работу начала передвижная документальная выставка "Андрей Дмитриевич Сахаров - человек эпохи". Она посвящена 100-летию знаменитого академика и проводится при поддержке Архива Сахарова и Министерства культуры России.

Выставка отправится по стране и охватит более ста городов в 70 регионах. Фото: Вологодская областная научная библиотека

Деятельность выдающегося ученого-физика и общественного деятеля трудно переоценить. Человек, которого называли отцом советской водородной бомбы, был дважды Героем Соцтруда и стал академиком в 32 года, получил Нобелевскую премию за то, что выступал за мир между народами и против любого подавления человеческого достоинства.

Выставка стала одним из первых масштабных событий, посвященных юбилею ученого. Она отправится по стране и охватит более ста городов в 70 субъектах Российской Федерации. Изготовлены копии, и поэтому ее могут увидеть сразу в нескольких населенных пунктах. Передвижная выставка уже открылась в Кирове, Владимире, Твери, Рязани, Ефремове, Кызыле, Назрани.

- Я специально пришел в библиотеку, чтобы посмотреть на эту экспозицию, - рассказал корреспонденту "РГ" вологодский пенсионер Владимир Макеев. - Андрей Дмитриевич - удивительный человек. И как физик, и как общественный деятель. Всегда поражался его силе духа, приверженности своим нравственным принципам.