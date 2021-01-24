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24.01.2021 18:34
Рубрика: Культура

Кубанский казачий хор возобновил концертную деятельность

Текст: Татьяна Павловская
Фото: Владимир Аносов
На уходящей неделе в Краснодаре возобновил концертную деятельность Кубанский казачий хор. В течение четырех дней знаменитый коллектив дал шесть концертов на родной сцене. В четверг и пятницу зрители увидели только вечернее представление, а в субботу и воскресенье артисты дали по два концерта - в 14 и 18 часов.

Выступление проходили с соблюдением требований Роспотребнадзора, в том числе социальной дистанции и масочного режима. Одно из обязательных требований - наполняемость зала не больше 15 процентов. Вот почему в зале на 1054 места было занято лишь 150 кресел. Для артистов, привыкших выступать при аншлаге, было непривычно видеть со сцены полупустой зал, но все они были рады первой после многомесячного вынужденного перерыва встрече со зрителями. Ведь 2021 год начался в Краснодаре без рождественских концертов, которые на протяжении 40 лет в первые январские дни коллектив традиционно давал на родной сцене. Из-за пандемии отменили все его выступления, и вот теперь они возобновились на радость не только зрителям, но и артистам.

Фото: Пресс-служба Мурманского областного драматического театра
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На этот раз в программе январских концертов была не только новогодняя, святочная тематика, но и композиции, посвященные 75-летию Великой Победы, народные песни и танцы. Традиционные рождественские премьеры зрителям представил "казачий маэстро". Как всегда, он вел концерт из первого ряда зрительного зала: представлял артистов.

Завершив серию январских выступлений в Краснодаре, Кубанский казачий хор отправляется в столицу. 31 января на сцене Московского международного Дома музыки пройдет концерт, посвященный 75-летию Победы в ВОВ. Это выступление намечалось еще на прошлогодние майские праздники. Из-за пандемии оно несколько раз переносилось, и вот теперь долгожданное выступление, наконец, состоится, причем зал разрешили заполнить не на 15 процентов, а на 50.

В Краснодаре череда концертов, посвященных 75-летию Победы, пройдет с 11 по 14 февраля. Зрители уже выстраиваются в очередь за билетами. Весь нынешний год, по словам Виктора Захарченко, пройдет под знаком юбилея: 14 октября Кубанскому казачьему хору исполнится 210 лет.

- Мы - старейший российский профессиональный коллектив, созданный даже раньше Большого театра, - говорит Виктор Гаврилович. - Безусловно, он является национальным достоянием, о чем я не устаю повторять с самых разных трибун. Под знаком юбилея пройдет весь этот год. Уже начали работу над новой программой, которую, надеюсь, вживую услышат наши зрители не только здесь, в Краснодаре, но и в Москве, и в других российских городах.

В регионах Культура Музыка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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