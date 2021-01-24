В Госдуме оценили намерение Украины выйти из единой с РФ энергосистемы

Если будет реализована идея об отказе Украины от единой с Россией энергосистемы, то это приведет к еще большему снижению уровня жизни населения в республике. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее исполняющий обязанности главы минэнерго Украины Юрий Витренко предупредил о необходимости полностью отказаться от единой с Россией и Беларусью энергосистемы и о намерении объединиться с европейской системой.

Бальбек, которого цитирует RT, назвал возможную реализацию этого предложения "нелегким путем" для украинского народа.

- Министр объяснил все четко и понятно: чтобы стать Европой, нужно еще больше увеличить цены за потребление энергоносителей для населения, - заметил парламентарий. - Поэтому нужно разорвать последние энергосвязи с Россией и тем самым показать всему миру, что для официального Киева уровень жизни населения далеко не на первом месте.

Согласно его оценке, "после подобного демарша тот же самый российский газ, только из европейского хаба, будет стоить в разы дороже".