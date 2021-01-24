В Севастополе в рухнувшем недострое погиб подросток

В результате обрушения бетонной плиты в недостроенном здании под Севастополем погиб 15-летний подросток, еще двое получили травмы. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

ЧП произошло сегодня днем в поселке Орловка.

- В оперативные службы поступило сообщение об обрушении бетонной плиты на заброшенном недострое. В результате происшествия двое школьников получили травмы и были госпитализированы в медучреждение, где им оказывается необходимая помощь. Один мальчик в возрасте 15 лет скончался на месте, - рассказали в СК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности, повлекшей смерть несовершеннолетнего.

Сообщается, что на месте происшествия работают сотрудники СК, а также специалисты из оперативных служб. Следствию поручено установить, в чьем ведении находится заброшенный объект и кто из должностных лиц несет ответственность за соблюдение безопасности на этой территории.