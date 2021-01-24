Новости

Баржа "Фортуна" начала подготовку к достройке "Северного потока-2" 24.01.2021
В Амстердаме задержали свыше 100 человек на акции протеста против изоляции 24.01.2021
Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер вакцинировалась "Спутником V" 24.01.2021
В МЧС предупредили москвичей о тумане 24.01.2021
SpaceX запустила ракету с рекордным числом спутников 24.01.2021
"МЮ" обыграл "Ливерпуль" в 1/16 финала Кубка Англии по футболу 24.01.2021
Трое сирийских военных погибли в результате нападения боевиков 24.01.2021
Возбуждено дело из-за перекрытия дорог на несогласованной акции в Москве 24.01.2021
В Израиле решили закрыть аэропорт Бена Гуриона на неделю из-за COVID-19 24.01.2021
СКР возбудил 4 новых уголовных дела по факту насилия в отношении представителей власти 24.01.2021
Протестующие сожгли центр тестирования на COVID-19 в Нидерландах 24.01.2021
Полицейский навестил в больнице женщину, которую случайно ударил на незаконной акции 24.01.2021
Норвежец Бе выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону 24.01.2021
В "Единой России" назвали незаконные акции попыткой Запада "взорвать" РФ 24.01.2021
Кнопки открытия дверей включили в столичных трамваях 24.01.2021
Кто возглавил кассу российского кинопроката на этих выходных 24.01.2021
В Великобритании узнали, как определить коронавирус по языку 24.01.2021
Захарова прокомментировала заявления Госдепа о протестах в России 24.01.2021
Арестован один из главных наркобаронов мира Це Чи Лопа 24.01.2021
Facebook заблокировал аккаунт главы "Роскосмоса" 24.01.2021
Венецианский карнавал из-за COVID-19 проведут в онлайн-формате 24.01.2021
Тренер осудил действия лыжника Большунова в эстафете на этапе КМ в Лахти 24.01.2021
Посол Японии: Токио намерен продолжать сотрудничество с Москвой на основе экономического плана Абэ 24.01.2021
Песков заявил о небольшом количестве участников незаконных акций 24.01.2021
Финский лыжник прокомментировал инцидент с участием Большунова 24.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
24.01.2021 23:08
Рубрика: Общество

Доктор маленького сердца

Текст: Ирина Никитина
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(8364)
Ежегодно детский кардиохирург из Тюмени Кирилл Горбатиков делает до 150 операций малышам, которым от роду несколько дней и чей вес чуть более полутора килограммов.

Самое главное тут, уверен Кирилл Викторович, действовать быстро, четко в команде - где кардиохирурги, анестезиологи-реаниматологи, специалисты перинатального центра с полуслова-полувзгляда понимают друг друга.

Фото: iStock
Кардиолог рассказала, как пережить резкую смену погоды

Сначала Кирилл оперировал только взрослых. А первому новорожденному починил сердечко почти четверть века назад. С начала 2000-х Горбатиков возглавил новое отделение хирургии врожденных пороков сердца и детской кардиологии в областной клинической больнице N 1. И стал развивать местную школу кардиохирургии. Сейчас ее лучшие практики двигают вперед в Хабаровске, Астрахани, в других городах России, куда уехали работать ученики профессора.

"Делать операцию с искусственным кровообращением только что рожденному человечку, наверное, как управлять космическим кораблем, - замечает доктор. - Ведь ребенок не дышит сам. За него это делает техника. И нам надо сделать так, чтобы после операции сердце малыша заработало с адекватным для него давлением".

Доктор уверен: 80-90 процентов сердечных пороков надо корректировать в первый год жизни. За остальные не стоит хвататься сразу - они могут пройти сами. Работы у сердечного мастера не убывает... Хоть в пандемию, хоть без нее. В очередях новорожденные не томятся: их берут сразу. Приходится немного подождать лишь тем, для кого делают искусственные клапаны и артерии.

Делать операцию только что рожденной крохе - это как управлять космическим кораблем

В последние месяцы Кирилл Викторович со своей командой провел немало сложнейших операций. Помог малышу из Нового Уренгоя с крайне редким пороком сердца - общим артериальным стволом. Спустя неделю после рождения ребеночку сформировали искусственную легочную артерию, исправив ошибку природы. Теперь кроха самостоятельно дышит и хорошо набирает вес.

Оперировали четырех деток, у которых к врожденному пороку сердца добавилась бронхолегочная дисплазия. Всё нужно было делать быстро, чтобы не повредить слабые легкие. Горбатикову под силу справляться и с опухолью детского сердца: два года назад он спас трехмесячную девочку.

Все свои уникальные операции доктор медицинских наук не считает подвигом. "Это просто работа", - говорит он.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

Главное сегодня

Путин выступит на Давосском форуме
В Бразилии разбился самолет с футболистами
Баржа "Фортуна" начала подготовку к достройке "Северного потока-2"
Водителей напугали новыми штрафами за автохлам
Пушков рассказал о разочаровании американцев в администрации Байдена
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России