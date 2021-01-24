Ежегодно детский кардиохирург из Тюмени Кирилл Горбатиков делает до 150 операций малышам, которым от роду несколько дней и чей вес чуть более полутора килограммов.

Самое главное тут, уверен Кирилл Викторович, действовать быстро, четко в команде - где кардиохирурги, анестезиологи-реаниматологи, специалисты перинатального центра с полуслова-полувзгляда понимают друг друга.

Сначала Кирилл оперировал только взрослых. А первому новорожденному починил сердечко почти четверть века назад. С начала 2000-х Горбатиков возглавил новое отделение хирургии врожденных пороков сердца и детской кардиологии в областной клинической больнице N 1. И стал развивать местную школу кардиохирургии. Сейчас ее лучшие практики двигают вперед в Хабаровске, Астрахани, в других городах России, куда уехали работать ученики профессора.

"Делать операцию с искусственным кровообращением только что рожденному человечку, наверное, как управлять космическим кораблем, - замечает доктор. - Ведь ребенок не дышит сам. За него это делает техника. И нам надо сделать так, чтобы после операции сердце малыша заработало с адекватным для него давлением".

Доктор уверен: 80-90 процентов сердечных пороков надо корректировать в первый год жизни. За остальные не стоит хвататься сразу - они могут пройти сами. Работы у сердечного мастера не убывает... Хоть в пандемию, хоть без нее. В очередях новорожденные не томятся: их берут сразу. Приходится немного подождать лишь тем, для кого делают искусственные клапаны и артерии.

Делать операцию только что рожденной крохе - это как управлять космическим кораблем

В последние месяцы Кирилл Викторович со своей командой провел немало сложнейших операций. Помог малышу из Нового Уренгоя с крайне редким пороком сердца - общим артериальным стволом. Спустя неделю после рождения ребеночку сформировали искусственную легочную артерию, исправив ошибку природы. Теперь кроха самостоятельно дышит и хорошо набирает вес.

Оперировали четырех деток, у которых к врожденному пороку сердца добавилась бронхолегочная дисплазия. Всё нужно было делать быстро, чтобы не повредить слабые легкие. Горбатикову под силу справляться и с опухолью детского сердца: два года назад он спас трехмесячную девочку.

Все свои уникальные операции доктор медицинских наук не считает подвигом. "Это просто работа", - говорит он.