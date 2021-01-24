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24.01.2021 12:50
Рубрика: Общество

Синоптики признали январский холод на Урале в 2021 году аномальным

Текст: Светлана Добрынина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самым холодным за последние 14 лет признали январь 2021 года на северном Урале специалисты гидрометеорологии. Об аномалии РИА Новости сообщила главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

Фото: Александр Корольков/РГ
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- В январе нынешнего года устойчиво морозная погода фиксируется в северных районах Свердловской области. В Ивделе температура на протяжении всего месяца ниже нормы примерно на восемь градусов. Средняя температура на севере региона за прошедшие десять дней составила минус 28 градусов. Такие холода довольно редко бывают. Жители Карпинска, Североуральска, Краснотурьинска даже звонят и жалуются, что очень устали от морозов, которые никак не отступят, - рассказала Шепоренко.

Вторая десятидневка января выдалась на Урале морозной, холоднее нормы на 2-5 градусов, на севере Свердловской области - на 6-8 градусов. В этих районах подобные морозные периоды повторяются один раз в 14 лет.

Последний раз аномальные холода накрывали регион в 2006 году (средняя температура опускалась до -30 градусов). Для Екатеринбурга, по словам главного уральского метеоролога, установившаяся погода тоже - морозна и непривычна. Так, в субботу, 23 января столбик термометра в городе даже днем показывал минус 30 градусов. По прогнозам синоптиков, этот день стал финальным в череде январских морозов.

В феврале возвращение экстремальных температур пока не ожидается.

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