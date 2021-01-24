Убить пандемию пока не обещают. Но мировое кино в 2021 году продолжит полет своих самых смелых фантазий. Вот некоторые.

...Мир насторожился: в Европу стали доноситься отзвуки ядерной катастрофы на востоке. Мир еще ничего не знает о Чернобыле, а там уже начали действовать будущие герои, спасшие планету от еще большего бедствия. Им предстоит спуститься в пекло, чтобы остановить гибельные для человечества процессы. Это основанная на реальных событиях кинодрама Данилы Козловского "Чернобыль", где Козловский сыграл пожарного Алексея. Фильм должен выйти на экраны 15 апреля.

...И снова о Чернобыле: группа американских туристов путешествует по Восточной Европе и ненароком забредает в окрестности Припяти. Здесь ей и предстоят пугающие встречи с призраками Чернобыля: слышны потусторонние голоса, сгущается жуть... Это ужастик "После Чернобыля" режиссеров Данилы Алексеева, Максима Литвинова и Игоря Кинько, премьеру обещают в марте.

...И опять Чернобыль, где в момент аварии был Женя, герой польской драмеди "Снега больше не будет" (его играет Алек Утгофф). После полученной им дозы облучения он обрел способность лечить души людей, и богатые клиенты поверяют ему тайны. Режиссеры Малгожата Шумовска и Михал Энглерт. Премьера в России - 4 февраля.

...1942-й, Германия, евреев из пересыльного лагеря везут на расстрел. Бельгийцу Жилю Кремье пришла в голову мысль прикинуться персом. А комендант лагеря мечтает после войны открыть в Тегеране ресторан и ищет перса, который обучит его языку. Жиль увернулся от расстрела, но попал в ловушку: он не знает фарси и будет разоблачен. Герой импровизирует не существующий в природе язык, которому и обучает своего палача-спасителя. Такой поворот сюжета сообщает трагикомической истории мощнейший саспенс: каждый миг может оказаться последним. Это один из хитов Берлинале "Уроки фарси" Вадима Перельмана. В России он выйдет 25 марта.

...Преуспевающий клерк, сотрудник банка, живет припеваючи, пока не обнаружит, что все окружающее - элементы гигантской компьютерной игры, где он сам лишь пешка. Сумеет ли он овладеть ситуацией и сделать свой решающий ход? Это фильм Free Guy, который у нас назвали амбициозно, но непривлекательно: "Главный герой". Режиссер картины Шон Леви, у нас известный по серии комедийных ужастиков "Ночь в музее". Картина любопытна уже тем, что в ней играет актер и режиссер Тайка Вайтити, сыгравший Адольфа в "Кролике Джоджо". Премьера в России - в мае.

Сказка Ершова "Конек-Горбунок" обретает современные очертания в семейном фильме Олега Погодина со звездной командой актеров: здесь Антон Шагин в роли Ивана-дурака, Павел Деревянко (Конек-Горбунок), Михаил Ефремов (царь) и Паулина Андреева (царь-девица). Премьера 18 февраля.

...А вот много раз застревавший в производстве, а потом из-за пандемии долго не выходивший в прокат детектив Кеннета Браны "Смерть на Ниле" по нестареющей Агате Кристи. В роли Эркюля Пуаро сам Кеннет Брана, с ним играют Галь Гадот, Арми Хаммер, Роуз Лесли, Софи Оконедо. Премьера в России предполагается 17 сентября, но кто знает, как пойдут дела...

И еще один суперхит года, премьера которого не раз откладывалась из-за пандемии, - "Не время умирать", очередная серия "бондиады", на этот раз от режиссера Кэри Фукунаги ("Без имени", "Джейн Эйр") с Дэниелем Крейгом в роли Джеймса Бонда, Беном Уишоу в роли интеллектуала-очкарика, Наоми Харрис, Леа Сейду и Рами Малеком. Заслуженный отдых суперагента 007 на Ямайке прерван мольбой о помощи: нужно вызволить из беды пропавшего ученого, а заодно спасти человечество от гибели. Премьеру в России назначили на 1 апреля, но это была первоапрельская шутка, и ее снова - уже в третий раз! - перенесли. Обещают 8 октября. Пока.

... "Сердце Пармы" - фантазийный исторический фильм по роману Алексея Иванова о противостоянии Московского княжества и древних уральских земель, о запретной любви русского князя к юной ведьме, способной обращаться рысью. Режиссер Антон Мегердичев ("Метро"), снимались Александр Кузнецов, Евгений Миронов, Федор Бондарчук, Сергей Пускепалис, Елена Ербакова... Дата премьеры пока не обозначена, но обещают в 2021-м.

Зато точно указано, что 21 сентября у нас выйдет "Дюна" - рассказ о временах, когда человечество освоит далекие планеты, но ему понадобилась еще и сплошная пустыня Арракис, где кроме циклопических червяков есть пряность, дарующая власть над Вселенной. За обладание ею будут бороться Тимоти Шаламе, Оскар Айзек и Джош Бролин под аккомпанемент Ребекки Фергюсон и музыки Ханса Циммера, из-за которой картину Дени Вильнева можно смотреть даже с закрытыми глазами.

И, наконец, год достойно завершит четвертый фильм франшизы "Матрица", которую триумфально начинали братья Вачовски, продолжили сестры Вачовски, а теперь уже одна Лана Вачовски дарит нам очередную порцию фантастико-философских приключений Киану Ривза. Фильм выйдет 23 декабря 2021 года.