Посол Японии: Токио намерен продолжать сотрудничество с Москвой на основе экономического плана Абэ

Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки заявил 24 января, что экономическое сотрудничество Токио и Москвы, базирующееся на "Плане из 8 пунктов", выдвинутом экс-премьером Японии Синдзо Абэ, продолжает развиваться.

"Японо-российское сотрудничество в области экономики развивается в рамках плана сотрудничества из восьми пунктов, который в 2016 году был представлен японской стороной, в широком круге областей, включая медицину, городскую среду, малый и средний бизнес, энергетику, диверсификацию промышленности и повышение производительности, Дальний Восток, передовые технологии и гуманитарные обмены", цитирует ТАСС посла Кодзуки.

По его словам, на настоящий момент "частными организациями сформировано более 200 проектов".

Также Кодзуки отметил, что сейчас стороны обсуждают как текущее состояние, так и перспективы сотрудничества в области экономических отношений и обменов между двумя странами. В частности, такие обсуждения, несмотря на пандемию коронавируса и ограничение личных контактов, прошли в формате видеоконференций в рамках подкомиссий по торговле и инвестициям и по межрегиональному сотрудничеству межправкомиссии двух стран по торгово-экономическим вопросам.

"Стороны ... пришли к единому мнению о сотрудничестве в целях дальнейшего укрепления экономических отношений и развития межрегиональных обменов", - заявил японский посол.

В ходе японо-российской встречи на высшем уровне, состоявшейся в мае 2016 года в Сочи, премьер-министр Японии Синдзо Абэ представил президенту РФ Владимиру Путину план сотрудничества из 8 пунктов в целях развития японо-российских экономических обменов. С тех пор между Японией и Россией реализуются различные проекты. Они включают сферы медицины, градостроительства, развития производства, развития инфраструктуры, энергетики, передовых технологий, расширения гуманитарных и деловых обменов.