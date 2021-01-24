Россияне начали продавать больше товаров за границу

Россияне отправили за рубеж на 75% больше посылок, чем годом ранее - таковы предварительные итоги исследования, проведенного агентством Data Insight совместно с компанией eBay. Темпы роста рынка онлайн-экспорта удвоились и достигли 42%, а некоторые группы товаров показали двукратный (товары для спорта и отдыха) и даже трехкратный рост (товары для дома и интерьера). Большая часть выручки от онлайн-экспорта приходится на одежду и обувь (40%), товары для дома и интерьера (9%) и электронику.

К 2030 году согласно нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" Россия должна достичь объема несырьевого неэнергетического экспорта в 250 млрд долларов. Каналы электронной коммерции могут занять значительную долю - этот тренд последнего десятилетия дополнительно усилила пандемия.

В "Почте России", на доставку которой приходится почти 80% российского экспорта, тоже отметили рост онлайн-экспорта. "Количество экспортных отправлений за год выросло на 23%", - рассказали в пресс-службе компании. Самыми активными направлениями стали страны Европы, США и Канада.

Российский экспортный центр (РЭЦ) для продвижения экспортеров открыл на крупной китайской электронной площадке Tmall виртуальный павильон российских товаров. "Чтобы выйти самостоятельно на такую площадку, экспортеру нужно зарегистрировать местное юрлицо, хорошо знать рынок и местный язык, завезти в страну партию товаров и где-то его хранить", - пояснили в организации. Павильон снимает с российского бизнеса все эти вопросы. В результате через него торгуют уже 93 российские компании, а продажи достигли 270 млн рублей. РЭЦ помогает и с офлайн-продвижением - в Шанхае открыт демонстрационный павильон, где китайские потребители могут ознакомиться с товарами, а потом заказать их онлайн.

В конце 2020 года РЭЦ анонсировал запуск нового сервиса в информационной системе "Мой экспорт". Он позволит экспортерам размещать свою продукцию сразу на нескольких онлайн-маркетплейсах, а также управлять заказами прямо из личного кабинета.

Поддержку экспортерам оказывают и региональные власти. В 2020 году 135 башкирских предпринимателей разместили более 25 тысяч товаров на восьми международных электронных площадках (годом ранее было всего 12 компаний и один маркетплейс). Помощь в этом им оказывает Центр поддержки экспорта, финансирование и продвижение взял на себя республиканский бюджет.

Онлайн-экспортом занялись производители продукции для индустрии здоровья (Инновационный центр ИНКИ), сумок из натуральных материалов (индивидуальный предприниматель Марианна Татаринова), профессиональной косметики (Reseda Odor). "Мы давно мечтали выйти на международные площадки, но это достаточно затратно: размещение обходится где-то в сто тысяч рублей. В продвижении помог Республиканский центр поддержки экспорта: нам создали аккаунт на eBay, разместили товары, и продажи пошли", - говорит создатель Reseda Odor Резеда Нурисламова.

Сумма поддержки составляет до 1 млн рублей на одну компанию в год. Подобные меры поддержки будут продлены, так как онлайн-коммерция набирает обороты, отметила Маргарита Болычева, председатель Госкомитета Башкортостана.

Основная выручка от онлайн-экспорта приходится на одежду, обувь, товары для дома и электронику

Молодой тюменский изготовитель мебели Владимир Соколов всего за два года вышел со своей продукцией в полтора десятка стран от Европы до Австралии. Продвижение он начал с размещения в интернете видео о процессе создания мебели, а теперь вышел на eBay. Еще на старте он обратился за господдержкой, и выделенный центром занятости населения стартовый капитал пустил на покупку станков. Центр поддержки экспорта помог Владимиру грамотно выстроить презентацию, что повлияло на объем продаж. Теперь владелец бизнеса задумался о расширении штата и участии в конкурсе "Экспортер года".