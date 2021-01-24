Россияне помогли "Коламбусу" обыграть действующего чемпиона НХЛ

Российские хоккеисты "Коламбуса" Михаил Григоренко и Владислав Гавриков забросили по шайбе в ворота действующих чемпионов НХЛ.

Соперником "Блю Джэкетс" в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ стала "Тампа-Бэй". Действующие обладатели Кубка Стэнли вынуждены были признать свое поражение со счетом 2:5.

Уже в первом периоде команды сумели забросить на двоих пять шайб. Чуть успешнее оказались игроки "Коламбуса", отличившиеся трижды. По шайбе забросили российские игроки Михаил Григоренко и Владислав Гавриков, которые радуют своих поклонников результативной игрой не так часто.

Судьба встречи решилось в заключительно 20-минутке, когда "Коламбус" забросил еще две шайбы. На счету голкипера "молний" Андрея Василевского 19 отраженных бросков. Его партнеры по команде результативными действиями не отметились.

Ранее стало известно, что "Коламбус" и "Виннипег" провели обмен, в рамках которого форвард Пьер-Люк Дюбуа перешел в "Джетс". "Блю Джекетс" получили нападающих Патрика Лайне и Джека Рословика.