Россияне в 2020 году почти в два раза чаще брали займы на лечение

Личные нужды и ремонт - самые популярные цели, на которые россияне в прошлом году брали микрозаймы. Доля займов на отдых и покупку подарков значительно сократилась, а на лечение и образование стали занимать в два раза чаще. В Банке России отмечают, что клиенты микрофинансовых организаций стали более дисциплинированными.

Займы на лечение и образование росли в 2020 году быстрее всего в относительном выражении, посчитали эксперты финансовой платформы Webbankir. Доля микрозаймов, которые клиенты брали на решение проблем со здоровьем, увеличилась по сравнению с 2019 годом с 5,6 до 10 процентов. Доля займов на образование увеличилась с 2 до 3,8 процента.

- С одной стороны, серьезно обострились проблемы со здоровьем, и большая часть людей была вынуждена тратить деньги на оплату медицинских услуг и лекарства. С другой - переход на дистанционное образование привел к большому спросу на услуги репетиторов, - объяснил динамику рынка генеральный директор Webbankir Андрей Пономарев.- Также из-за соблюдения режима самоизоляции и перехода на удаленную работу у людей высвободилось дополнительное время, и многие предпочли потратить его на саморазвитие. С этим связан рост займов на обучение.

Самыми популярными целями займов в 2020 году стали личные (потребительские) нужды (39,5 процента), ремонт жилья (15,3 процента) и крупные покупки (бытовая техника, электроника и др. - 12,3 процента). Доля займов на отдых и отпуск значительно сократилась - с 4,3 процента в 2019 году до 2,2 процента в 2020-м. Россияне также стали реже брать займы на подарки (5,6 процента в 2020-м против 6,4 процента в 2019 году) и на рефинансирование кредитов в банках и прочих ссуд (0,9 процента в 2020-м против 2,5 процента в 2019 году).

По данным Банка России, в III квартале 2020 года портфель микрозаймов вырос на 6 процентов по сравнению со II кварталом, до 226 миллиардов рублей. Количество заемщиков по действующим договорам микрозайма практически вернулось к уровням начала года и составило 11,8 миллиона. Средний размер займа в сегменте "займов до зарплаты" вырос с 7,5 до 7,9 тысячи рублей, в сегменте среднесрочных потребительских микрозаймов - с 15,2 до 17,7 тысячи рублей.

Регулятор обращает внимание на снижение доли просроченной задолженности в совокупном портфеле микрофинансовых организаций(МФО). По итогам квартала она сократилась до 30,7 процента (по займам, просроченным на 90 дней и более). Основным фактором улучшения качества портфеля в Банке России называют усиление риск-политик МФО во время первой волны пандемии, которые способствовали выдаче займов более надежным заемщикам, а также улучшение платежной дисциплины на фоне роста экономической активности.

Улучшение качества заемщиков отмечают и участники рынка. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2020 года среднее значение персонального кредитного рейтинга заемщика МФО составило 501 балл - на 6 баллов выше, чем в ноябре 2019-го. Максимальный рост рейтинга наблюдается у заемщиков с займами, превышающими 50 тысяч рублей (на 41 балл - с 530 до 571 балла).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, микрофинансовые организации повышают качество управления рисками, что приводит, в числе прочего, к улучшению качества клиентской базы. Также многие МФО поощряют заемщиков с высоким персональным кредитным рейтингом и предлагают им лучшие условия кредитования.

- Многие крупные МФО уже в середине 2020 года отмечали, что качество клиентов растет, - отметила директор СРО "МиР" Елена Стратьева. - В целом растет уровень финансовой грамотности и, что важнее, финансовой дисциплины клиентов. Кроме того, в последнее время мы наблюдаем и изменение клиентской базы МФО: становится больше молодых заемщиков (до 30-35 лет), есть небольшой приток в сектор "классических" банковских клиентов.