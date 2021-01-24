Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Антхольце

Женская сборная России по биатлону стала победительницей эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

Наши девушки избежали штрафных кругов и завершили гонку за 1 час 7 минут и 32 секунды. Команду представляли Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Евгения Павлова.

Второе место заняла Германия (Ванесса Хинц, Денизе Херрман, Франциска Пройс, Янина Хеттих). Немки стреляли лучше, но в итоге отстали от россиянок на 11 секунд. Третья строчка досталась француженкам (Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Жулия Симон, Анаис Шевалье). Они пробежали штрафной круг и отстали от лидеров на 21,2 секунды.

Завершится этап в Антхольце мужским масс-стартом. Начнется он в 17:05 по московскому времени.