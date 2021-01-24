Российскую команду с Александром Большуновым дисквалифицировали и лишили "бронзы" в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти из-за неспортивного поведения лидера нашей сборной.

На финишной прямой финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова, который, не совладав с эмоциями и ситуацией, замахнулся на него палкой. А после финиша победитель "Тур де Ски" врезался в финских лыжников.

Большунов, а также другие парни из четверки - Алексей Червоткин, Евгений Белов, Денис Спицов, извинились перед соперниками. Но осадок все равно останется. Тем более что накануне, после скиатлона, где Большунов остался без медали из-за падения, он обвинял норвежцев в командной тактике.

Что касается итогов эстафеты, то на пьедестал россияне все равно поднялись. Третьей стала наша вторая команда в составе Ильи Семикова, Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова. Первое место заняла команда Норвегии, второе - Финляндии.