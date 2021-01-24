Российскую команду дисквалифицировали с эстафеты на этапе КМ в Лахти

Российскую команду с Александром Большуновым дисквалифицировали с эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия).

Причиной этого решения послужило неспортивное поведение лидера нашей команды Александра Большунова. На финишной прямой финн Йони Мяки подрезал россиянина, после чего тот махнул в сторону соперника палкой. По окончании гонки Большунов врезался в Мяки и уронил его.

При всем при этом Россия все равно завоевала бронзовую медаль. На пьедестал поднялась вторая российская команда в составе Ивана Якимушвина, Ильи Семикова, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова. Первое место заняли норвежцы, второе - финны.