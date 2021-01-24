Сборная России подаст протест после скандального финиша Большунова

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал инцидент с участием Александра Большунова в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.

Напомним: Александр на финише боролся с финном Йони Мяки за вторую строчку. Мяки оттеснил соперника к краю трассы, в ответ на это Большунов ударил Мяки палкой по спине, а после финиша въехал в команду оппонентов. Первая команда России с Большуновым в результате была дисквалифицирована за неспортивное поведение.

Как заявил в эфире "Матч ТВ" Сорин, команда подаст протест на действия Мяки. Добавим, что из-за наказания первой команды бронзовые медали завоевала вторая команда России.