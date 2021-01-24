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24.01.2021 22:55
Рубрика: Общество

SpaceX запустила ракету с рекордным числом спутников

SpaceX провела успешный пуск ракеты-носителя Falcon-9, которая взяла на борт рекордное число спутников - 143. Прямая трансляция была доступна на официальном сайте американской компании.

Фото: iStock
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Данная миссия называется Transporter-1. Ее целью является доступный вывод на орбиту спутников коммерческих организаций. SpaceX планирует осуществлять подобные запуски раз в четыре месяца.

Прежний рекорд по количеству спутников, запущенных на одном носителе, держался с 2017 года - тогда Индия отправила ракету, которая разом вывела на орбиту 104 аппарата.

Общество Космос

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