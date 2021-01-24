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Рубрика: В мире

США подтвердили Японии готовность оборонять острова Синкаку

Текст: Юрий Чернов

Недавно назначенный новый глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре со своим японским коллегой Нобуо Киси заявил, что США сохраняют свою приверженность американо-японскому договору по безопасности. Отдельно, отмечается в опубликованном на сайте оборонного ведомства США сообщении, Остин акцентировал внимание на том, что действие договора распространяется и на острова Сенкаку.

Фото: REUTERS
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"Министр Остин также подтвердил, что острова Сенкаку подпадают под действие статьи 5 Договора о безопасности между США и Японией и что Соединенные Штаты по-прежнему выступают против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море", - говорится в сообщении Пентагона. Указанная статься договора предусматривает совместные оборонительные действия в случае возникновения военной угрозы одному из участников соглашения.

В Пентагоне также отмечают, что оба министра выступили против попыток в одностороннем порядке изменить статус-кво в Восточном и Южно-Китайском морях и обязались поддерживать свободный и открытый порядок на море, основанный на верховенстве закона, включая свободу судоходства и полетов.

Японская Japan Times со своей стороны подчеркивает, что министр обороны Японии назвал слова Остина "очень воодушевляющими". "Я почувствовал, что министр обороны Остин сильно заинтересован в обеспечении безопасности в Азии и придает большое значение союзу Японии и США", - приводит издание слова Нобуо Киси.

В мире Восточная Азия Япония В мире США

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