Стали известны соперники россиян на ATP Cup

Накануне прошла жеребьевка группового этапа командного турнира - ATP Cup, который пройдет в австралийском Мельбурне с первого по пятое февраля.

По итогам жеребьевки Россия попала в группу D вместе с командами Аргентины и Японии.

Как сообщили в пресс-службе федерации тенниса России, в состав нашей команды, напомним, вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, а также Евгений Донской (играющий капитан) и Аслан Карацев. В основном составе команды Аргентины Диего Шварцман и Гидо Пелья. За сборную Японии будут выступать Кеи Нишикори и Йосихито Нисиока.

На групповом этапе каждая встреча сборных будет состоять из двух одиночных матчей и одного парного. Победители групп выйдут в полуфинал.

Вот как будут выглядеть другие группы:

Группа A - Сербия, Германия, Канада.

Группа В - Испания, Греция, Австралия.

Группа С - Австрия, Италия, Франция.