Трое сирийских военных погибли в результате нападения боевиков

Сирийские военные подверглись нападению боевиков в районе города Шола. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в военных кругах, трое военнослужащих погибли.

Нападение произошло на трассе между городами Пальмира и Дейр-эз-Зор. Отмечается, что перевозивший военных автобус в 13.40 по местному времени (14.40 мск) подвергся обстрелу со стороны террористической группировки, прибывшей из региона ат-Танф, в результате погибли трое военных, 10 ранены.

Ранее стало известно о гибели трех гражданских лиц в Сирии. Как сообщил телеканал Al Ekhbaria, артиллерия турецкой армии в субботу обстреляла город Телль-Рифаат, расположенный недалеко от Алеппо. По информации телеканала, двое из погибших были детьми, а еще семь человек получили ранения разной степени тяжести.