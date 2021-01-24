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24.01.2021 20:13
Рубрика: В мире

В Бразилии разбился легкомоторный самолет

Текст: Алексей Чуриков
В результате крушения легкомоторного самолета в бразильском штате Токантинс погибло 6 человек: пилот, а также президент футбольного клуба дивизиона D, Palmas Futebol e Regatas, и четыре игрока. Сообщается, что самолет начал падать практически сразу после взлета.

На видеороликах, опубликованных в социальных сетях, видно, что самолет полностью разрушился в результате падения и загорелся. На месте работают наряды пожарной охраны и военной полиции. Причины ЧП не называются.

Фото: AP Photo
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Президент клуба и игроки направлялись в другой штат, Гойанию, где Palmas должен был сыграть с Vila Nova в розыгрыше "Зеленого кубка". Матч был назначен на этот понедельник. Бразильская конфедерация футбола, CBF, опубликовала на своем сайте обращение, где выразила соболезнования родным и близким погибших. CBF также сообщила, что сегодня перед началом всех футбольных матчей в стране будет объявлена минута молчания.

В мире Южная Америка Бразилия Происшествия ЧП Аварии и катастрофы

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