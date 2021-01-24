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24.01.2021 18:13
Рубрика: Власть

В "Единой России" назвали незаконные акции попыткой Запада "взорвать" РФ

Текст: Татьяна Замахина

Цель несанкционированных акций, прошедших в ряде городов России 23 января, - дестабилизировать ситуацию в стране по сценарию, написанному за рубежом. Такое мнение высказал секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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"Информационная атака на президента, уличные провокации - это открытая попытка взорвать страну", - заявил Турчак. По его оценке, акции стали "очередной серией сценария", написанного за рубежом. "В этом сериале каждое действие продумано и просчитано, - добавил парламентарий, - псевдоотравление, "возвращение", псевдорасследование, не выдерживающее самого элементарного здравого смысла".

По оценке Турчака, "дело в глобальной машине Запада, которая от санкций до цензуры в социальных сетях работает против нашей страны". Он пояснил, что цель "сериала" - сделать нашу страну послушной и слабой.

Ответом со стороны россиян, по его словам, должно быть единство, сплочение вокруг президента, который "ведет Россию в условиях мирового шторма".

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