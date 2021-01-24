В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд

С 1 февраля традиционно увеличиваются все выплаты, пособия и компенсации, которые положены льготным категориям россиян. Как правило, они вырастают на размер годовой инфляции. В нынешнем феврале также изменения ждут автовладельцев - как тех, кто хочет изменить конструкцию своей машины, так и тех, кто занимается грузоперевозками.

Соцвыплаты с 1 февраля придут в повышенном размере

С 1 февраля традиционно увеличиваются социальные выплаты, пособия и компенсации.

Минтруд предложил проиндексировать их в этом году на 4,9%. Именно на столько, по данным Росстата, выросли цены в 2020 году. Размер соцвыплат ежегодно повышается с февраля, потому что зависит от уровня прошлогодней инфляции, а Росстат окончательно подсчитывает ее в первой половине января.

Индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают около 15 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. К таким людям относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории льготников.

Индексируется и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. С 1 февраля 2020 года стоимость полного денежного эквивалента набора соцуслуг составляет 1155 рублей в месяц. В него входят услуги по лекарственному, санаторно-курортному обеспечению и проезду.

Новые требования к бизнесу будут вступать в силу только два раза в год

Почти любые новые обязательные требования для бизнеса - по охране труда и экологии, санитарные и так далее - теперь должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября, но не ранее чем по истечении 90 дней после официального опубликования. Это правило с 1 февраля 2021 года закрепляет закон "Об обязательных требованиях в РФ".

Введение двух "окон" вступления в силу нормативных правовых актов активно поддерживалось бизнесом, отмечает статс-секретарь - замминистра экономического развития Алексей Херсонцев. Этот механизм позволит предпринимателям получить достаточный запас времени для подготовки и адаптации к новому регулированию, приведения своих ресурсов и процессов в соответствие с новыми обязательными требованиями, сказал он "РГ". Также, по его мнению, уменьшится частота изменений нормативно-правовой базы, будет проще планировать и реализовывать долгосрочные проекты.

Исключением из нового правила станет регулирование, принятое в связи с введением ЧС или режима повышенной готовности, а также в связи с эпидемиями, катастрофами, терактами и прочими бедствиями.

Появился новый повод для отказа в разрешении на изменение конструкции машины

С 1 февраля вступают в силу новые основания для отказа автовладельцам о внесении изменений в конструкцию автомобилей. Речь идет о различном тюнинге машин, установке кенгуринов, лебедок и прочих функциональных и не очень излишеств. А также об установке газобаллонного оборудования на машину.

Порядок внесения изменений в конструкцию следующий. Автовладелец перед тем, как устанавливать допоборудование, должен обратиться в специализированную лабораторию для получения заключения о возможности такого изменения в конструкции. Такое заключение должно быть внесено в реестр, который ведет Минэкономразвития.

Затем со всеми документами обратиться в ГИБДД для получения разрешения. Предъявлять машину на этом этапе не требуется.

После получения разрешения автовладелец обращается к производителю работ, который устанавливает оборудование. Затем снова в лабораторию для проведения испытаний и получения протокола этих испытаний. Протокол также должен быть внесен в реестр Минэкономразвития.

Далее нужно пройти техосмотр. А потом со всеми документами и вместе с машиной надо обратиться в ГИБДД для получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными изменениями требованиям безопасности.

Так вот с 1 февраля, если заключение лаборатории не будет внесено в реестр, то это будет основанием для отказа ГИБДД в разрешении на внесении изменений в конструкцию. Если в реестр не будет внесен протокол испытаний, то это будет основанием для отказа в выдаче свидетельства о соответствии транспорта требованиям безопасности.

Восстановленное молоко признают молочным продуктом

Высушенное, а потом разбавленное водой молоко, долгое время называлось молочным напитком. Теперь, с 13 февраля, оно возвращается в разряд настоящей молочной продукции. Закрепленные к нему требования техрегламента ЕАЭС почти ничем не отличаются от требований к обычному питьевому молоку. Разве что для восстановленного молока характерен легкий привкус кипячения. Допускается сладковатый привкус и недостаточно выраженный вкус и запах. Изменения позволят добросовестным производителям восстановленного молока идентифицировать его, фасовать в потребительскую упаковку и продавать как восстановленное молоко.

Заканчивается особый порядок продления аренды госземель

Последний день февраля - крайний срок, когда арендатор государственной или муниципальной земли может потребовать продления договора в особом порядке. Льготные условия пролонгации договоров аренды для арендаторов государственных и муниципальных земельных участков были введены в июне прошлого года для поддержки бизнеса в пандемию. До 1 марта 2021 года арендатор таких земель вправе попросить продлить договор на тот же срок (но не более чем на три года). При этом неважно, есть ли у него задолженность по арендной плате. Арендодатель обязан пойти навстречу арендатору и заключить соглашение без проведения торгов в течение пяти рабочих дней.

Повышается плата за проезд большегрузов по федеральным трассам

Автомобили массой более 12 тонн будут платить через государственную систему "Платон" за вред, причиняемый федеральным трассам, на 14 копеек больше за километр пробега - 2,34 рубля. Новый тариф вступит в силу с 1 февраля.

Размер платы рассчитывается с учетом годовой инфляции в период с 10 по 20 января после публикации информации Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год.

По данным Росавтодора, в системе "Платон" зарегистрировано более 617 тысяч грузоперевозчиков и более 1 миллиона 420 тысяч транспортных средств массой более 12 тонн. Четверть транспортных средств принадлежит иностранным логистическим компаниям.

Вносимая грузоперевозчиками плата в системе "Платон" поступает в Федеральный дорожный фонд и расходуется на ремонт дорог. С 2015 года, когда была запущена система, в Фонд поступило более 126 млрд рублей. Общий объем отремонтированных дорог за счет средств системы "Платон" за время ее работы составит 3,3 тысячи км, количество мостовых сооружений превысит 130.

До 1 марта должны быть промаркированы складские запасы шин

До 1 марта хранящиеся на складах участников рынка шины должны быть промаркированы и внесены в систему "Честный знак". После этой даты оборот и хранение на складах немаркированной продукции запрещено.

28 февраля истекает срок, в течение которого участники оборота шин, при наличии по состоянию на 15 декабря 2020 года нереализованного, но введенного в оборот до 1 ноября 2020 года соответствующего товара, должны осуществить его маркировку и представить сведения о ней в систему "Честный ЗНАК".

Как пояснили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ - уполномоченный оператор маркировки), теперь непромаркированные товарные остатки не могут быть введены оборот участниками рынка, также их нельзя будет хранить на складах. "Производители и импортеры перешли к обязательной маркировке шин и покрышек с 1 ноября прошлого года. У дилеров или магазинов могли остаться не распроданные до 1 ноября шины, которые еще не подлежали маркировке. Их можно было продавать до 15 декабря, а после 15 декабря такой товар нужно было маркировать как остатки и только после этого продавать", - уточнил руководитель товарной группы "Шины" ЦРПТ Кирилл Волков.

До 1 марта 2021 года компаниям, добавил он, у которых еще остался "старый" товар, нужно его промаркировать и ввести в оборот, хранить немаркированные шины нельзя. "Эти правила касаются новых шин, бывшие в употреблении изделия маркировке не подлежат", - сказал он.