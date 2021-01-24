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24.01.2021 21:10
Рубрика: В мире

В Израиле решили закрыть аэропорт Бена Гуриона на неделю из-за COVID-19

Текст: Алексей Чуриков

Правительство Израиля приняло решение о полном закрытии международного аэропорта имени Бена Гуриона в Тель-Авиве сроком на неделю. Как уточняет портал Globes, воздушная гавань может оказаться закрытой до конца февраля. Эта мера, согласно позиции кабинета министров страны, позволит предотвратить попадание новых штаммов вируса на территорию Израиля.

Фото: iStock
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"Ни одна другая страна не сделала того, что мы собираемся делать. Мы закрываем страну герметично и в то же время мы будем вакцинировать один миллион израильтян каждую неделю", - приводит слова премьер-министра Биньямин Нетаньяху издание.

Глава кабинета министров Израиля убежден, что угрозой для страны может стать всего лишь один человек. "Если появится кто-то с мутацией, достаточно чтобы это был один человек, и мы его не выявим, и тогда это вопрос времени, пока он не начнет заражать людей. Может появиться новая мутация, которой еще не было, она может быть более заразна и более смертоносна. Поэтому я говорю: давайте, прежде всего, закроемся. Если бы мы полностью закрыли небо и не опоздали, у нас вообще не было бы COVID-19", - заявил Нетаньяху.

Чтобы избежать юридических и финансовых коллизий, министерство юстиции страны выступило с предложением дать возможность пассажирам и авиакомпаниям подготовится к закрытию аэропорта. И поэтому воздушная гавань останется открытой до 26 января.

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