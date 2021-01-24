В среду, 27 января, традиционно будет отмечаться День снятия блокады Ленинграда. В этом смысле вручение Гран-при XIX Национальной кинематографической премии "Золотой орел" фильму "Блокадный дневник" оказалось символичным. Режиссер Андрей Зайцев, получая статуэтку за "Лучший фильм года", сказал, что в наши тяжелые времена пандемии коронавируса не стоит забывать: были дни, когда людям было еще сложнее, но они выстояли.

Открыла торжественную церемонию Ольга Любимова. В день вручения премий "Золотого орла" исполнился год, как она занимает пост министра культуры. Он был непростым, особенно для кинематографа. Но, по словам министра, всем нам надо быть сильнее того, что происходит сегодня со всем миром.

По поводу приза за лучший фильм года (на эту награду претендовали пять картин) прогнозы были разные. Одни предрекали победу "Блокадному дневнику", другие - "Дорогим товарищам!", третьи - "Союзу Спасения". Среди претендентов еще были "Лед 2" и "Стрельцов". Правы оказались первые, "Блокадный дневник" получил три "Орла": как лучший фильм, за лучший сценарий и за лучшую женскую роль актрисы Ольги Озоллапиня. Напомним, что "Блокадный дневник" получил и "Золотого Святого Георгия" - главный приз Московского международного кинофестиваля.

И режиссер Андрей Зайцев, и актриса Ольга Озоллапиня - выпускники Академии кино и театра Никиты Михалкова. Мэтр не скрывает, что ему очень нравится эта картина. Получая приз за лучший сценарий, Андрей Зайцев признался, что его роль в создании сюжета скромна, ведь были книги Даниила Гранина, Алеся Адамовича и Ольги Берггольц: "Мне оставалось только взять их воспоминания и бережно перенести их на экран, ничего от себя не придумывая. Спасибо им".

Ольга Озоллапиня растрогала зал, рассказав, как ее поначалу не утвердили на эту роль, режиссер считал, что она - комедийная актриса. Все решилось лишь за месяц до начала съемок, и работа в фильме стала исполнением ее мечты. Но - и адом: у актрисы сильная аллергия на сложный грим, а ей приходилось даже менять форму глаз. Часами стояла на морозе, пока трудились художники и гримеры, хотя у них самих замерзали и переставали слушаться руки. Актриса с благодарностью вспомнила об учебе в Академии Михалкова. "Никита Сергеевич, я пришла к вам "неживая", а вы мне дали живую воду и научили меня себя любить".

Актриса, режиссер и продюсер Светлана Дружинина получила "Золотого орла" "За вклад в кинематограф". Андрей Кончаловский стал лауреатом как лучший режиссер - за фильм "Дорогие товарищи!". В отношении этой картины, получившей спецприз жюри в Венеции, еще скажут свое слово и российская национальная премия "Ника", и зарубежный "Оскар" (лента будет представлять там нашу страну).

"Блокадный дневник" получил три "Орла": как лучший фильм, за лучший сценарий и за лучшую женскую роль актрисы Ольги Озоллапиня

Надежда Михалкова получила приз за лучший короткометражный фильм - One mango, please. Сняла она его как режиссер и пошутила со сцены: "Последнее, что я могла сделать с моей фамилией, - это стать режиссером. Но если есть что сказать - надо говорить, все остальное - просто бонус".

Фаворитом "Золотого орла" стал фильм Андрея Кравчука "Союз Спасения", получивший 7 премий: за лучшую мужскую роль второго плана (Александр Домогаров), лучшую работу оператора (Игорь Гринякин), лучшего художника-постановщика (Сергей Агин), лучшего художника по костюмам (Екатерина Шапкайц), лучшего художника по гриму и пластическим спецэффектам (Татьяна Вавилова), лучшую работу звукорежиссера (Павел Дореули) и лучшие визуальные эффекты (Film Direction FX). Продюсер фильма Анатолий Максимов подтвердил "РГ", что уже в ближайшие дни начнутся съемки продолжения - сериала "Союз Спасения. Время гнева".

Среди самых запоминающихся моментов церемонии - выступление Ларисы Долиной. Долина спела песню "Звон" Андрея Сапунова, который недавно ушел от нас. Зал почтил память и Сапунова, и недавно скончавшегося Бориса Грачевского, и всех, кого унес 2020 год.

Зал почтительно встал, приветствуя Светлану Немоляеву, получившую награду в номинации "Лучшая женская роль на телевидении" за работу в сериале "Дипломат". Немоляева рассказала, как много значат для нее стены "Мосфильма", и многим в зале было близко и понятно это чувство благодарности по отношению к крупнейшей киностудии страны.

Актер Юрий Борисов сам выглядел как орел, получая награду за лучшую мужскую роль (фильм "Калашников"). Актрисе Марии Ароновой присужден приз за лучшую женскую роль второго плана, и это был единственный "Орел", который прилетел к фильму "Лед 2".

Американский эпос "1917" Сэма Мендеса был назван лучшим иностранным фильмом в российском прокате.

Прямая речь

Режиссер "Блокадного дневника" Андрей Зайцев:

- Труднее всего было читать "Блокадную книгу": такая концентрация страданий, что я мог осилить не больше пяти страниц подряд, потом - душат слезы. И все эти неимоверные страдания ленинградцев - как бы сказать - не отмолены. Даже Музей блокады, созданный сразу после войны, был закрыт, а уникальные свидетельства блокадного быта - уничтожены. И почти сорок лет в городе, пережившем эту трагедию, ничто о ней не напоминало: музей снова открыли только в 1989-м, из артефактов мало что сохранилось. Так что перед блокадниками мы в огромном долгу. Очень хотелось восстановить справедливость и показать, как все было на самом деле. Поэтому мне так важно, чтобы как можно больше людей посмотрело наше кино, чтобы фраза Ольги Берггольц "никто не забыт и ничто не забыто" не стала анахронизмом.

Из интервью "РГ", май 2020