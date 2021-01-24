24 января еще одна страна Евросоюза показала, как надо "демократично" бороться с несанкционированными протестами в условиях пандемии. На этот раз события происходили в Нидерландах, где вторые выходные подряд проходят несанкционированные акции протеста против введенных правительством из-за коронавируса жестких ограничительных мер. В воскресенье толпа молодых людей в городе Урк, расположенном в 80 километрах от Амстердама, подожгла мобильный центр для экспресс-тестирования граждан на COVID-19. Протестующие запускали фейерверки в прибывших на место сотрудников правоохранительных органов, бросали в них стеклянные бутылки.

На Музейной площади в Амстердаме полиция активно применяла против демонстрантов не только водометы, но и дубинки. Фото: Reuters

Представители местного муниципалитета, полиции и прокуратуры выразили "глубокое возмущение произошедшим". "Сегодня вечером действовала группа бунтовщиков, нарушивших мирный порядок в Урке. С поведением, которое невозможно выразить словами. От забрасывания камнями полицейских машин и их уничтожения до поджога центра тестирования на коронавирус", - говорится в опубликованном заявлении властей. Сообщается, что для усмирения разбушевавшейся толпы полицейские наряды были усилены, в том числе служебными собаками, которых использовали для усмирения активистов, оказывавших сопротивление при задержании. Всего в воскресенье полиция города арестовала 25 человек и выписала почти четыре тысячи штрафов. Протестные акции, продолжающиеся по всей стране уже месяц, захлестнули в эти выходные и крупнейшие города - Амстердам и Эйндховен. В результате для разгона несанкционированных митингов силы полиции вынуждены были использовать водометы, лошадей, собак и дубинки. В Эйндховене против демонстрантов был применен слезоточивый газ. Протестующие забрасывали полицейских цветовыми шашками, запускали в их сторону фейерверки. По предварительным данным, на акциях протеста в Эйндховене арестовано более 30 человек. В полиции города уточнили, что число задержанных вскоре увеличится, поскольку "фотографий бунтовщиков у них достаточно".

Как отметили в мэрии Амстердама, власти и силы полиции заранее готовились к беспорядкам. Накануне в основном на площадках соцсетей активисты распространяли сообщения с призывом выйти погулять на Музейную площадь и "попить кофе". Понимая, что это призыв к несогласованной акции, мэрия заблаговременно объявила этот район города закрытым. Но это не остановило толпу. В ходе акций протеста в Амстердаме арестованы более 100 человек. Как заявил министр юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус, полиция "справедливо жестко" отреагировала на творившийся в городах беспредел. Он особо подчеркнул, что демонстрации были незаконными.