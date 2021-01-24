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24.01.2021 12:10
Рубрика: В мире

В Португалии проходят президентские выборы

Текст: Юрий Когалов
В Португалии сегодня проходят выборы главы государства. Явным фаворитом в борьбе за это кресло является действующий президент Марселу Ребелу де Соуза. Согласно проводившимся в последние месяцы опросам, его поддерживают 60 процентов португальцев. Остальные шесть кандидатов серьезно отстают от него, лишь социалист Ана Гомес и правый популист Андре Вентура могут рассчитывать на 11-14 процентов голосов избирателей, у остальных поддержка еще меньше. Впрочем, исход голосования будет зависеть от явки. А вот тут возможны сюрпризы.
Фото: MANUEL DE ALMEIDA/EPA Фото: MANUEL DE ALMEIDA/EPA
Фото: MANUEL DE ALMEIDA/EPA

Дело в том, что в стране действует жесткий карантин. Но несмотря на все введенные ограничения, накануне, в день тишины, в Португалии были отмечены рекордные показатели распространения коронавируса и смертности от него. В субботу было зарегистрировано свыше 15 тысяч новых случаев заражения, 274 человека скончались (это худшие показатели в мире в процентном соотношении к количеству жителей). С начала пандемии жертвами COVID-19 в стране стали более 10 тысяч человек. Всего с марта 2020 года инфекцию подхватили 625 тысяч человек, почти 163 тысячи болеют в настоящее время. Из-за последних антирекордов занятия в школах были отменены как минимум на две недели, открытии новые полевые госпитали.

Фото: AP Photo / Armando Franca
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Тем не менее власти и кандидаты в президенты уверяют, что "голосовать безопасно". Правда, все плакаты напоминают о необходимости носить маски, соблюдать дистанцию, дезинфицировать руки, а на избирательный участок советуют приходить со своей ручкой.

В своем последнем предвыборном выступлении Ребелу де Соуза призвал португальцев принять активное участие в голосовании и поддержать его кандидатуру, чтобы избежать второго тура выборов. По его словам, вместо подготовки к повторному голосованию это время лучше потратить на борьбу с эпидемией.

Кстати, 250 тысяч человек проголосовали досрочно. Как отмечают местные СМИ, это рекордный показатель для страны, но в то же время довольно низкий с учетом того, что правом голоса в Португалии обладают свыше 9 миллионов человек, около 1,5 миллиона - за рубежом. Находящиеся на изоляции могли проголосовать из дома, а вот те, у кого был выявлен коронавирус в последние 10 дней, в этот раз лишены возможности принять участие в выборах.

Стоит отметить, что все президенты Португалии после 1976 года поводили в этом кресле по два пятилетних срока. У Ребелу де Соузы сейчас заканчивается только первый. Его предшественники переизбирались в первом туре.

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