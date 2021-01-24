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24.01.2021 04:00
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли ставить в школах точки Wi-Fi

Текст: Ольга Бухарова, Ксения Колесникова
В январе 2021 года начали действовать новые "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

В них есть и совершенно новый раздел, связанный с цифровой образовательной средой, с дистанционным обучением, использованием мобильных телефонов.

Фото: Александр Корольков/РГ
В Роспотребнадзоре рассказали, могут ли дети приносить в школы домашнюю еду

Можно ли устанавливать на зданиях школ сотовые вышки и Wi-Fi-точки? На этот вопрос собкоров "РГ" в ходе "горячей линии" ответила заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека Ирина Брагина.

Татьяна Кузнецова, собкор "РГ" в Барнауле: Благодаря настойчивости родителей, удалось убрать сотовую вышку с крыши гимназии №40. Но такие вышки были установлены и в других школах, и не только в Барнауле. Какие нормы все-таки нарушают такие передающие станции? Насколько они действительно вредны?

Ирина Брагина: Есть положение в новых санитарных правилах о том, что размещение базовых станций подвижной сотовой связи на собственной территории образовательных организаций не допускается.

- А если нужен устойчивый интернет, допускается на территории школы устанавливать Wi-Fi -точки?

Ирина Брагина: Wi-Fi допускается размещать в школе при соблюдении требований безопасности.

Общество Образование Правительство Роспотребнадзор Стандарты для школы РГ-Видео РГ-Фото

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