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24.01.2021 21:15
Рубрика: Общество

Гражданин растет за партой

В каких школах появятся советники по воспитанию
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(8364)
Минпросвещения РФ и Российское движение школьников объявили старт конкурса "Навигаторы детства", который позволит отобрать кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Пилотными регионами станут Брянская, Вологодская, Калининградская, Нижегородская, Омская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области, а также город Севастополь и Ставропольский край. Новые вакантные должности будут официально введены в штатное расписание школ в этих регионах уже с 1 марта. По словам министра, ставка советника директора по воспитательной работе составит 0,2% ставки педагога. Доплата составит 15 тысяч рублей.

Фото: Александр Корольков/РГ
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- Это одна из важных частей нашей работы по воспитанию. Главная задача - чтобы школьник мог делать осознанный выбор, знал историю, уважительно относился к сверстникам, родителям, учителям, - сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Принять участие в отборе смогут все, кто имеет педагогический опыт, без ограничения по возрасту и стажу работы. Результаты конкурса объявят не позднее 21 марта 2021 года. Всех участников ждет этап онлайн-тестирования на сайте Корпоративного университета РДШ, и те, кто покажет лучшие результаты, будут приглашены на финальный этап - собеседование. Повысить квалификацию советников директоров по воспитанию поможет МДЦ "Артек": победители конкурса смогут пройти специальную программу с марта по август 2021 года. За это время планируется обучить 2500 человек.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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