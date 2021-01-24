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24.01.2021 10:21
Рубрика: В мире

В США мужчина умер после вакцинации от коронавируса

Текст: Юрий Чернов

Житель штата Калифорния в США скончался через несколько часов после того, как был привит от коронавирусной инфекции. Власти штата расследуют причины случившегося. Офис шерифа округа Плейсер сообщил, что этот человек привился не в государственном центре вакцинации.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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"Этому человеку была сделана вакцина от COVID-19 за несколько часов до его смерти 21 января 2021 года. Вакцина не вводилась отделом здравоохранения округа Плейсер. Это дело активно расследует несколько местных, государственных и федеральных агентств", - говорится в сообщении офиса шерифа, размещенном в Facebook.

На данный момент не сообщается, какую из используемых в этом регионе вакцин, Moderna или Pfizer, вкололи пациенту. Но известно, что еще в декабре прошлого года этот человек сдал положительный тест на COVID-19.

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