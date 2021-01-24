Новости

Кто возглавил кассу российского кинопроката на этих выходных 17:53
В Великобритании узнали, как определить коронавирус по языку 17:31
Захарова прокомментировала заявления Госдепа о протестах в России 17:09
Арестован один из главных наркобаронов мира Це Чи Лопа 16:59
Facebook заблокировал аккаунт главы "Роскосмоса" 16:30
Венецианский карнавал из-за COVID-19 проведут в онлайн-формате 16:16
Тренер осудил действия лыжника Большунова в эстафете на этапе КМ в Лахти 16:15
Посол Японии: Токио намерен продолжать сотрудничество с Москвой на основе экономического плана Абэ 15:52
Песков заявил о небольшом количестве участников незаконных акций 15:43
Финский лыжник прокомментировал инцидент с участием Большунова 15:41
Путин выступит на Давосском форуме 15:31
В Госдуме оценили намерение Украины выйти из единой с РФ энергосистемы 14:51
Названы самые "денежные" вакансии для студентов в России 14:27
В Совфеде обвинили западные спецслужбы в причастности к несанкционированным акциям 14:20
В Москве водитель каршеринга устроил крупное ДТП 14:19
Российских лыжников дисквалифицировали с эстафеты на этапе КМ в Лахти 14:17
Делегация России в ПАСЕ добилась снятия с обсуждения вопроса о Крыме 13:50
Найдены странные различия в смертности от COVID-19 у разных рас 13:50
Потомки Франко потребовали вернуть им имущество из поместья Пасо-де-Мейрас 13:35
Американский имитатор Су-57 разбился 13:31
Во Франции намереваются ввести третий антиковидный карантин 13:22
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ 13:17
Режиссер "Ночного администратора" снимет сериал о первых леди США 13:16
Умер создатель "Великолепной семерки" Уолтер Бернстайн 13:04
В больницах Москвы нет пострадавших в результате несанкционированных акций 12:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
24.01.2021 17:31
Рубрика: Общество

В Великобритании узнали, как определить коронавирус по языку

Текст: Константин Волков
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Национальная служба здравоохранения Великобритании призывает добавить к списку симптомов коронавируса еще один - так называемый "ковидный язык". По мнению экспертов, этот симптом поможет выявить примерно на 20 процентов больше инфицированных COVID-19.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Дерматолог рассказал о влиянии коронавируса и масок на кожу

Признаки включают опухание языка, появление небольших белых или красных прыщей, а также - "странных язв во рту". По словам эпидемиолога из Лондонского королевского колледжа, профессора Тима Спектора, у каждого пятого инфицированного коронавирусом наблюдаются симптомы, которые не зафиксированы в официальном перечне медицинских властей Британии.

Также Спектор подчеркнул, что симптомы вроде "ковидного языка" проявляются в первые три дня, когда человек наиболее заразен.

Общество Здоровье В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин выступит на Давосском форуме
За сутки в России подтверждено 21 127 случаев COVID-19 в 85 регионах
Водителей напугали новыми штрафами за автохлам
Пушков рассказал о разочаровании американцев в администрации Байдена
Найдены странные различия в смертности от COVID-19 у разных рас
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России