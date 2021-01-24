В Великобритании узнали, как определить коронавирус по языку

Национальная служба здравоохранения Великобритании призывает добавить к списку симптомов коронавируса еще один - так называемый "ковидный язык". По мнению экспертов, этот симптом поможет выявить примерно на 20 процентов больше инфицированных COVID-19.

Признаки включают опухание языка, появление небольших белых или красных прыщей, а также - "странных язв во рту". По словам эпидемиолога из Лондонского королевского колледжа, профессора Тима Спектора, у каждого пятого инфицированного коронавирусом наблюдаются симптомы, которые не зафиксированы в официальном перечне медицинских властей Британии.

Также Спектор подчеркнул, что симптомы вроде "ковидного языка" проявляются в первые три дня, когда человек наиболее заразен.