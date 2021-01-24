Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер вакцинировалась "Спутником V"

Бывший президент Аргентины и нынешний вице-президент этой латиноамериканской страны Кристина Киршнер привилась российской вакциной от коронавируса, "Спутником V".

"Вакцинируюсь "Спутником V" в госпитале имени Хуана Перона. Поступая так, я забочусь не только о себе, но и о других. Спасибо медицинскому персоналу за их огромные усилия в этот период пандемии", - написала Киршнер на своей странице в Twitter.

En el Hospital Presidente Perón de Avellaneda, vacunándonos con la Sputnik V. Haciéndolo, no solo me estoy cuidando, sino que también cuido a los demás.



Gracias al personal de salud por el enorme esfuerzo que están haciendo en esta pandemia. pic.twitter.com/skWhLgFXBp — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 24, 2021

Киршнер пришла в госпиталь в особой маске. На ней был напечатан оттиск фотографии, на которой она запечатлена со своим мужем Нестором, бывшим президентом Аргентины, который скончался в 2010 году.

На этой неделе российской вакциной привился и действующий президент Аргентины Альберто Фернандес. Он поблагодарил Институт Гамалеи и всех его сотрудников за научную работу и за их огромную приверженность делу. Фернандес также обратился к населению с призывом вакцинироваться от COVID-19.

Между тем бывший президент Бразилии Дилма Руссефф отказалась от приглашения вакцинироваться. В конце прошлой недели губернатор штата Сан-Паулу Жоау Дориа, после того как местный регулятор разрешил использование ряда вакцин, пригласил бывших политиков принять участие в общем мероприятии по вакцинации. По его задумке, присутствие известных лиц способствовало бы укреплению доверия к этой процедуре со стороны населения. Но Дилма Руссефф отказалась от этого.

"Я благодарна за приглашение, но в сложившихся обстоятельствах обязана отклонить его по этическим и юридическим причинам. Недопустимо "проходить без очереди", и это должно строго соблюдаться всеми бразильцами. В настоящий момент я считаю важным, чтобы, согласно плану вакцинации, помощь была оказана медицинским работникам, находящимся в авангарде борьбы с COVID-19, и пожилым людям, живущим в домах престарелых. Я терпеливо дождусь своей очереди", - говорится в официальном заявлении Руссефф, опубликованном на ее сайте.