Врач назвал самый полезный для здоровья зимний вид спорта

Зимние забавы на свежем воздухе многообразны, а если совместить их с занятиями спортом, то можно не только хорошо провести время, но и улучшить иммунитет и общее состояние организма. Наиболее предпочтительным для здоровья является бег на лыжах.

- Катаясь на лыжах, мы задействуем большее количество мышц. Не только ног, как на коньках, но и пояса, спины, плеч, рук. Поскольку на лыжне мы чувствуем себя намного более свободно, то и нагрузки можем себе давать намного большие, нам никто не мешает ехать быстрее, отталкиваться палками сильнее - заявил KP.RU доктор медицинских наук, профессор Евгений Ачкасов.

Получаемые при катании нагрузки укрепляют не только мышцы рук и ног, но сердечную мышцу, а также дополнительно тренируют дыхательную систему. Поскольку лыжные нагрузки на организм больше, значит, и эти эффекты от лыж тоже ощутимее. Физическая нагрузка от лыж выше и разнообразнее, чем от коньков, соответственно, и килокалорий за то же время прогулки человек сожжет больше.

Кроме того, бег на лыжах благоприятен для суставов и менее травмоопасен по сравнению с другими зимними видами спорта.