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24.01.2021 00:22
Рубрика: Общество

Врач рассказал, как снизить риск заражения COVID

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Еще один способ если не предохраниться от заражения коронавирусом, то хотя бы существенно снизить риск заражения в многолюдных помещениях предложил врач и телеведущий Евгений Комаровский. По его мнению, важным маркером здесь является плохая вентиляция, из-за чего повышается концентрация углекислого газа.

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"Если в помещении высокая концентрация СО2, значит, это место потенциально опасное. Не надо туда ходить - там можно заразиться", - цитирует ТАСС медика.

Вариантом решения проблемы, по его мнению, является установка в помещениях приборов, отслеживающих концентрацию углекислого газа.

Комаровский напомним, что концентрацию углекислого газа обычно измеряют в количестве частей на миллион (ppm).

"Ниже тысячи единиц - там можно находиться, это практически безопасно, - считает медик. - Выше тысячи единиц - надо вентилировать. Выше полутора тысяч единиц - вообще нечего там делать".

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