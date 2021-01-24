Врач рассказал, как снизить риск заражения COVID

Еще один способ если не предохраниться от заражения коронавирусом, то хотя бы существенно снизить риск заражения в многолюдных помещениях предложил врач и телеведущий Евгений Комаровский. По его мнению, важным маркером здесь является плохая вентиляция, из-за чего повышается концентрация углекислого газа.

"Если в помещении высокая концентрация СО2, значит, это место потенциально опасное. Не надо туда ходить - там можно заразиться", - цитирует ТАСС медика.

Вариантом решения проблемы, по его мнению, является установка в помещениях приборов, отслеживающих концентрацию углекислого газа.

Комаровский напомним, что концентрацию углекислого газа обычно измеряют в количестве частей на миллион (ppm).

"Ниже тысячи единиц - там можно находиться, это практически безопасно, - считает медик. - Выше тысячи единиц - надо вентилировать. Выше полутора тысяч единиц - вообще нечего там делать".