Новости

Для САУ "Коалиция" испытают новый управляемый снаряд 11:39
Оперштаб: Еще 5117 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:26
Врач рассказала, как избежать рисков для здоровья при "удаленке" 10:49
Глава UFC больше не будет уговаривать Нурмагомедова вернуться 10:22
Дерматолог рассказал о влиянии коронавируса и масок на кожу 09:40
Опубликовано видео нокаута в поединке Дастина Порье и Конора Макгрегора 09:29
Вильфанд предсказал мрачную погоду в Москве 09:21
США подтвердили Японии готовность оборонять острова Синкаку 09:14
Ученые объяснили, почему многие имеют защиту от COVID-19 09:10
Порье нокаутировал Макгрегора на турнире UFC 257 в Абу-Даби 08:50
Пушков рассказал о разочаровании американцев в администрации Байдена 08:45
Красные ладони назвали симптомом смертельной болезни 08:00
На юго-востоке Москвы загорелся склад 07:33
Царукян и Евлоев победили на турнире UFC 257 в Абу-Даби 07:15
Сильное землетрясение произошло у берегов Чили 05:20
Мадуро сообщил о теракте на газопроводе PDVSA 04:15
Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в ряде регионов России 03:31
В США зарегистрировано 25 миллионов случаев COVID-19 02:55
Байден пообещал изменить "драконовскую" иммиграционную политику США 02:40
Начальник генштаба Испании ушел в отставку из-за дискуссии о его прививке 02:30
Россияне помогли "Коламбусу" обыграть действующего чемпиона НХЛ 02:15
Суд над Трампом может спровоцировать новые импичменты 01:50
Жителю Исландии сделали первую в мире трансплантацию двух рук и плеча 01:30
Две голевые передачи Головина помогли "Монако" обыграть "Марсель" 01:15
Врач рассказал, как снизить риск заражения COVID 00:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
24.01.2021 10:49
Рубрика: Общество

Врач рассказала, как избежать рисков для здоровья при "удаленке"

Текст: Тимур Алимов
В период удаленной работы могут обостриться различные заболевания, если не придерживаться определенных правил, заявила руководитель медицинского центра иммунокоррекции, врач-терапевт Людмила Лапа.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Многие состояния, по ее словам, связаны с недостатком физической нагрузки.

- Те, кто правильнее смотрит на этот вопрос, начинают заниматься физическими упражнениями, если есть соответствующий инвентарь. Они чувствуют себя лучше. А набор веса - это панкреатиты, проблемы ЖКТ, а значит, и иммунной системы. Если потом снова выходить на работу - значит, надо будет приходить в себя… Можно даже быстро заболеть, потому что состояние иммунной системы не готово к встрече с инфекциями, - цитирует эксперта RT.

Фото: iStock
Мишустин: Формат удаленки не исчезнет после пандемии

Негативное влияние может оказать и, например, работа с ноутбуком в кровати или на диване. Из-за неправильного выбора рабочего места может обостриться остеохондроз. Нейтрализовать болевые синдромы, возникшие в результате гиподинамии, можно с помощью лечебной физкультуры или просто ходьбы.

Врач также отметила, что во время удаленной работы должен быть правильно выстроен свет. Кроме того, на самочувствии сказывается и то, что люди дома работают больше, чем обычно, что, в свою очередь, способствует появлению напряжений и стресса.

- Я думаю, что все знают правила: нужно, чтобы освещение было с левой стороны, чтобы цифры были видны хорошо… Вот это состояние лени и напряжения сильно способствует даже психологическим травмам. Начинаются стрессы, люди, излишне перегружаясь, расстраиваются... И глаза напряжены, и мышцы, и сосуды в напряжении. Такие нагрузки плохо сказываются на здоровье, - рассказала эксперт.

Улучшить состояние при "удаленке" позволит правильная организация режима. Терапевт посоветовала делать перерывы в работе за компьютером каждые полчаса и пить воду, чтобы организм работал в здоровом ритме.

Общество Здоровье

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 21 127 случаев COVID-19 в 85 регионах
Водителей напугали новыми штрафами за автохлам
Пушков рассказал о разочаровании американцев в администрации Байдена
Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в ряде регионов России
Порье нокаутировал Макгрегора на турнире UFC 257 в Абу-Даби
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России