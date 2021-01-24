Врач рассказала, как избежать рисков для здоровья при "удаленке"

В период удаленной работы могут обостриться различные заболевания, если не придерживаться определенных правил, заявила руководитель медицинского центра иммунокоррекции, врач-терапевт Людмила Лапа.

Многие состояния, по ее словам, связаны с недостатком физической нагрузки.

- Те, кто правильнее смотрит на этот вопрос, начинают заниматься физическими упражнениями, если есть соответствующий инвентарь. Они чувствуют себя лучше. А набор веса - это панкреатиты, проблемы ЖКТ, а значит, и иммунной системы. Если потом снова выходить на работу - значит, надо будет приходить в себя… Можно даже быстро заболеть, потому что состояние иммунной системы не готово к встрече с инфекциями, - цитирует эксперта RT.

Негативное влияние может оказать и, например, работа с ноутбуком в кровати или на диване. Из-за неправильного выбора рабочего места может обостриться остеохондроз. Нейтрализовать болевые синдромы, возникшие в результате гиподинамии, можно с помощью лечебной физкультуры или просто ходьбы.

Врач также отметила, что во время удаленной работы должен быть правильно выстроен свет. Кроме того, на самочувствии сказывается и то, что люди дома работают больше, чем обычно, что, в свою очередь, способствует появлению напряжений и стресса.

- Я думаю, что все знают правила: нужно, чтобы освещение было с левой стороны, чтобы цифры были видны хорошо… Вот это состояние лени и напряжения сильно способствует даже психологическим травмам. Начинаются стрессы, люди, излишне перегружаясь, расстраиваются... И глаза напряжены, и мышцы, и сосуды в напряжении. Такие нагрузки плохо сказываются на здоровье, - рассказала эксперт.

Улучшить состояние при "удаленке" позволит правильная организация режима. Терапевт посоветовала делать перерывы в работе за компьютером каждые полчаса и пить воду, чтобы организм работал в здоровом ритме.