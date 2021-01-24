Привычная, хорошо отлаженная работа главного гематолога Ярославской области Валерия Лапина прервалась в конце апреля, когда у большинства его пациентов и сотрудников обнаружили ковид.

На всех мест в "ковидном госпитале" не хватало. И оставшихся десять человек решили перевезти в Ярославскую ЦРБ. Эвакуировались (по-другому этот переезд не назвать) с вечера 30 апреля до ночи 1 мая. А потом Лапин поехал туда спасать своих пациентов. И два месяца проработал в "красной зоне".

"Мне говорят, мог бы по телефону консультировать. Но я видел глаза людей, их страх, - объясняет Валерий Альбертович. - Они и я тогда понимали, что, несмотря на все огромные усилия, структуры оказания помощи при COVID-19 для гематологических больных еще нет. Это касалось и переливания крови, и лабораторной диагностики. Все делалось с колес, как в военное время".

Пациенты Лапина все были после "химии" или на "химии" в связи со злокачественными новообразованиями крови, костного мозга и лимфатических узлов. Ковидный статус крайне осложнил их и без того очень тяжелое состояние. К доктору Лапину начали привозить и других гематологических больных.

"Лечили все сразу: не только ковид и цитокиновый шторм, который сам по себе смертельно опасен, но и опухоли, - вспоминает Лапин. - Ведь человек мог вылечиться от ковида, но погибнуть от рецидива опухоли. Такие случаи, к сожалению, были. Несколько пациентов мы все-таки потеряли".

На вопрос, что было самым сложным тогда, Валерий Лапин отвечает: "Неизвестность". Ведь протокола лечения не существовало. Масштаб этой неизвестности доктор рисует так: "Вот вы сидите дома, пьете чай, а вам вдруг объявляют, что через полчаса вы выезжаете в Америку..." Лапин обшарил все зарубежные медицинские сайты, где публикуется самая свежая информация, постоянно консультировался с друзьями-гематологами из Москвы, которые тоже столкнулись с этой непростой задачей.

- Если бы повторилась та весенне-летняя вспышка ковида, ситуация была бы уже другой? - спрашиваю.

- Сегодня я бы лечил без душевного надрыва. Я знаю, что делать, - уверен доктор Лапин.

Одна из его пациенток, которая была тогда на грани смерти, а сегодня находится в стойкой ремиссии, очень эмоционально вспоминает пережитое: "Если бы доктора Лапина с нами тогда не было, и нас бы не было. Мы реально боялись за свои жизни. А он был с нами ежедневно. И продолжал нас вытаскивать. Боролся за каждого". Он всегда борется за каждого.

Как и его кубанский коллега Анатолий Ванюков, начальник медчасти ГБУЗ "Специализированная клиническая инфекционная больница" в Краснодаре. Он вылечил более 700 ковидных больных. А еще участвовал в организации нескольких госпиталей по всему краю, без которых регион не смог бы противостоять коронавирусу.

С приходом ковида пришлось полностью поменять структуру больницы. Почти все помещения были переоборудованы в палаты для больных коронавирусом, включая бывшие ординаторские, сестринские, подсобные помещения. Надо было еще организовать общежития для врачей на территории госпиталя. "Возникло очень много бытовых вопросов - нехватка стиральных машин, чайников, кроватей... Все это приходилось доставать с большим трудом", - рассказывает Анатолий Ванюков.

Вот вы сидите дома, пьете чай, а вам вдруг объявляют, что через полчаса вы выезжаете в Америку… Как и чем лечить ковид, узнавали по ходу дела

После того как в кратчайшие сроки была налажена работа госпиталя, врачи бросили все силы на лечение пациентов. Пошел огромный, нарастающий поток заболевших.

"И всеми особенно тяжелыми занимался Анатолий Ванюков, - рассказывает заместитель главного врача больницы Игорь Люлин. - Он не только осматривал и назначал лечение тем, кто поступал к нам, но каждый день делал десятки звонков, консультируя коллег во всех районах края".

Однако сам Анатолий Ванюков против, когда излечение того или иного пациента приписывают исключительно ему. И всегда настаивает, что решение принимал все-таки консилиум, хоть и под его председательством. "А я просто делал свою работу, - говорит врач. - Так же, как и все мои коллеги".