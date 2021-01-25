Алексей Толстой сделал Бориса Богаткова своим личным стипендиатом

Борис Богатков, 20 лет

Богатков (в документах Министерства обороны - Боготков. - Д.Ш.) Борис Андреевич (03.10.1922 - 10.08.1943), гвардии старший сержант, командир отделения 62-го гвардейского стрелкового полка 22-й гвардейской стрелковой Рижской дивизии.

Фото: РГАЛИ

Родился в селе Балахта Ачинского района Красноярского края.

Отец Андрей Михайлович был партработником, мама Мария Евгеньевна - учительницей математики.

В 1931 году Мария Евгеньевна тяжело заболела и написала из больницы записку сыну: "Милый мой мальчик, золотой мой Бориска, мы уже никогда не увидимся, прощай, воробышек мой. Я хочу, чтобы ты не плакал, никогда в жизни. Будь хорошим комсомольцем, мой Боря. Будь хорошим человеком, родной мой соколик".

После смерти матери воспитывался у Татьяны Евгеньевны Зыковой в Новосибирске.

Стихи писал с десяти лет. Печатался в "Пионерской правде".

В 1939-1940 годах жил в Ногинске Московской области у тети Марии Михайловны Богатковой и учился в школе N2. Под руководством Павла Антокольского занимался в поэтической студии при "Комсомольской правде".

Борис Богатков - 3-й в верхнем ряду. Ногинск, 1940 год. Фото: РГАЛИ

В 1940 году поступил на вечернее отделение Литературного института им. А.М. Горького. Стихи молодого поэта заинтересовали А.Н. Толстого, и он сделал Бориса своим личным стипендиатом.

С начала войны - на фронте, где 26 февраля 1942 года под Можайском получил тяжелую контузию. Был снят с воинского учета и вернулся в Новосибирск. Писал стихи для местного радио и "Окон ТАСС", написал песню о гвардейском автомате.

С братом Михаилом. Фото: РГАЛИ

В 1942 году вновь ушел на фронт из Новосибирска с 22-й Сибирской добровольческой стрелковой дивизией. Ранен. Воевал в составе 62-го гвардейского стрелкового полка. Написал для своего полка песню.

Борис погиб, поднимая бойцов в атаку в бою за Гнездиловскую высоту (в районе Смоленск - Ельня).

Был посмертно представлен к ордену Отечественной войны I степени. Только в 1992 году орден был передан сестре героя Анне Андреевне Богатковой.

Из наградного листа: "10.08.43 г. при прорыве сильно укрепленной полосы противника в районе высоты 233,3 Спас-Деменского района Смоленской области рота, дважды атаковав вражескую траншею, не имела успеха.

Гвардии старший сержант БОГОТКОВ, молодой сибирский поэт, призвав бойцов своего отделения примером личной храбрости, с песней, держа в руках красный флаг, в третий раз кинулся в атаку на врага.

Следуя личному примеру тов. БОГОТКОВА, бойцы его отделения, в неудержимом боевом стремительном порыве, ворвавшись в траншею противника, завязали неравный рукопашный бой и, уничтожив отделением свыше 50 немецких солдат и офицеров, стремительно атаковали 2-ю линию траншеи противника. В этом бою тов. БОГОТКОВ лично огнем из своего автомата уничтожил 16 немецких солдат и офицеров.

Продолжая преследовать отступающего противника, тов. БОГОТКОВ от вражеской пули погиб смертью храбрых.

За исключительную храбрость и мужество на поле боя в условиях трудной боевой обстановки, за умелое руководство достоин правительственной награды - ПОСМЕРТНО орден "ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ".

Был похоронен в деревне Шилово Всходского района Смоленской области.

Имя Бориса Богаткова занесено на мемориальную доску в Литературном институте им. А.М.Горького. Улицы Бориса Богаткова есть в Ачинске и Новосибирске. В Новосибирске имя поэта присвоено школе N3 и районной библиотеке.

Материалы о Борисе Богаткове хранятся в архиве "Омские поэты, погибшие на фронтах Великой Отечественной войны" государственном литературном музее имени Ф.М. Достоевского.