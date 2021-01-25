Анна Кузнецова: Грустно было видеть коляски на митингах

- Если сравнивать, с какой агрессией зазывали на митинги агитаторы, то детей пришло сравнительно немного, - отметила Анна Кузнецова. - Потому что у них все-таки есть родители, которые смогли с ними поговорить.

Детский уполномоченный отметила, что агитаторы не случайно выбрали конкретный интернет-канал "для деструктивной информации". "Это тот канал, который доступен нашим детям, - пояснила детский омбудсмен, - канал, которому они привыкли доверять. Он ориентирован на детей, которые используют его самостоятельно".

Кузнецова рассказала, что некоторым родителям пришлось разыскивать детей с помощью интернета.

- Родители писали "где мой ребенок?", справедливо переживая за его здоровье, - говорит детский омбудсмен. - На митингах в режиме реального времени находились наши наблюдатели. Где-то дети терялись, и правоохранительные службы искали детей, чтобы передать их родителям. В Москве самых маленьких ребятишек, которые стояли в толпе, приходилось просто вытаскивать из толпы, потому что толпа стала двигаться и рисков было очень много. Очень грустно было видеть коляски.

Детский омбудсмен отметила, что граждане имеют право присутствовать на митингах и шествиях, но недавние призывы детей на митинги не имеют к этому никакого отношения.

- Речь идет о призывах нарушить закон, - убеждена Кузнецова. - Сегодня нас призывают идти против закона, завтра пойти выступать против родителей. Мы знаем прекрасно тему детских суицидов, которая тоже присутствует в сети.

Детский уполномоченный рассказала о самом младшем зрителе митинга. Мальчик из Подмосковья девяти лет решил приехать и посмотреть, что же происходит в центре столицы. Детский омбудсмен встретилась с ним и его братом в полицейском участке и побеседовала. Старший брат задал детскому омбудсмену вопрос: "А что мне за это будет?".

- У него постепенно пришло понимание того, что он здесь оказался случайно, - говорит Анна Кузнецова. - Мальчик рассказал, что хотел заниматься в секциях, но у него не получалось. У него было много свободного времени, и он поехал кататься на метро. Вот именно поэтому сегодня и важен опыт вовлеченности наших детей к созиданию. Отрицать авторитеты - это свойство молодости, это целевая аудитория организаторов. Им очень хотелось представить незаконные митинги способом поиска правды. Но это иллюзия правды, - отметила детский омбудсмен.