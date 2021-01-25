Apple рассказала, как правильно носить iPhone. Есть важные нюансы

Новые смартфоны линейки iPhone 12 и магнитные аксессуары MagSafe могут оказывать влияние на имплантированные кардиостимуляторы и дефибрилляторы. Поэтому нужно соблюдать определенные правила при использовании гаджетов.

Как пишет MacRumors, в разделе поддержки на сайте Apple появились новые рекомендации, в которых говорится, что для исключения взаимодействия смартфонов или аксессуаров и кардиостимуляторов необходимо держать их на расстоянии - минимум 15 сантиметров при обычном использовании и 30 сантиметров - во время использования беспроводной зарядки.

Также в Apple порекомендовали обладателям кардиостимуляторов проконсультироваться у врача, чтобы узнать, как встроенные в iPhone магниты могут повлиять на медицинское оборудование. Engadget уточняет, что некоторым людям может быть противопоказано носить смартфон в нагрудном кармане одежды или класть устройство на грудь во время отдыха.