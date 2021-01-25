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25.01.2021 18:34
Рубрика: В мире

Революция пожирает детей своих

Перекроившей Ближний Восток "арабской весне" исполнилось 10 лет
Текст: Александр Гасюк, Елена Супонина (советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ))
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8365)
Ровно 10 лет назад страны Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) оказались в эпицентре драматических событий. С подачи стремившихся "демократизировать" этот регион западных стран захлестнувший его острый общественно-политический кризис получил романтичное название "арабская весна". Но романтикой здесь и не пахло: 14 января 2011 года в результате насильственных выступлений правительство Туниса было свергнуто, а 25 января тысячи египтян вышли на центральную площадь Каира - Тахрир, что вскоре привело к падению режима Хосни Мубарака. В последующие недели и месяцы протестные выступления перекинулись на соседние Ливию, Сирию, Йемен и другие страны, вызвав многочисленные жертвы, хаос, коллапс экономики и утрату некоторых из них собственной государственности.
29 января 2011 года. Протестующие на площади Тахрир остановили танк египетской армии. Фото: REUTERS 29 января 2011 года. Протестующие на площади Тахрир остановили танк египетской армии. Фото: REUTERS
29 января 2011 года. Протестующие на площади Тахрир остановили танк египетской армии. Фото: REUTERS

Весна - осень - зима

Так называемая "арабская весна" на Ближнем Востоке очень быстро превратилась в осень, а потом и зиму. Об этом говорят сами же арабы, которые разочарованы результатом тех событий. Действительно, во многих странах к 2011 году давно назрел вопрос политических или экономических реформ. Однако внезапный и резкий слом прежней системы привел к дестабилизации и обнищанию в первую очередь тех, кто вышел на площади и ратовал за перемены.

В 2011 и 2012 годах я побывала во многих арабских странах и могла воочию наблюдать, как меняются настроения населения. Сначала это было романтическое воодушевление и надежды на улучшение жизни, но затем последовали разочарование и новый виток безработицы. В некоторых государствах на смену прежним пришли гораздо более жесткие режимы, которые подавили оппозицию в том числе и тех, кто еще недавно свергал предыдущее правительство.

Побывав на площади Тахрир в Каире, я обратила внимание на то, что вместо былого революционного запала там повеяло уличной преступностью. Рядом с воодушевленной молодежью теперь находились деклассированные элементы, которых у нас назвали бы бомжами. В этих картинах во многом отразилась суть произошедшего.

"Сухая солома" для арабских революций

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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К тому периоду во многих арабских странах возникли предпосылки для недовольства граждан. Некоторые правительства в регионе это прекрасно понимали. Еще за годы до "арабской весны" я беседовала с президентом Египта Хосни Мубараком, и он сетовал на то, что одной из самых больших проблем его страны является резкий демографический рост. На тот момент ежегодно население Египта прирастало на 1 миллион 300 тысяч человек. Сейчас в этой стране появляется более 2 миллионов новых граждан в год. Естественно, что их доходы такими же быстрыми темпами расти не могли, и справиться с этим сложно было как тогда, так и сейчас.

Этот демографический процесс сопровождался массовой миграцией сельских жителей в города, где они не могли найти себе места и превратились в полуобразованных маргиналов. Им не хватало образования, но при этом у них было достаточно знаний для использования соцсетей и гаджетов. Страдая от отсутствия возможности самореализоваться, эти люди легко подвергались воздействию различных вербовщиков. И речь здесь шла не только о революционерах, но и о благодатной почве для радикальных организаций всех мастей. Ведь далеко не все пошли на революционные баррикады. Некоторые недовольные отправились пополнять ряды террористов.

Рост религиозного экстремизма в регионе начался гораздо раньше - еще во времена СССР американцы и британцы взращивали радикальные организации для противодействия советскому присутствию в Афганистане. Вторжение США в Ирак в 2003 году способствовало появлению террористической группировки ИГИЛ (организация запрещена в России. - Прим. "РГ"). Начавшийся в годы "арабской весны" хаос еще больше помог лидерам террористических организаций в привлечении разочарованных и деклассированных элементов.

Еще одна яркая черта арабских государств - очень широкая прослойка молодежи или так называемый молодежный бугор, как называют это явление демографы. Это полуобразованные и безработные молодые люди, которые были недовольны жизнью. Таким образом, "сухая солома" для того, чтобы протесты "арабской весны" разгорелись, объективно была. Этим воспользовались внешние силы, которые решили перекроить Ближний Восток и Северную Африку под лозунгами демократизации. Получилось, однако, гораздо хуже, чем было.

Запад: разрушить может, предложить альтернативу - нет

Западные страны тогда активно поддержали протесты, а в ряде случаев даже прибегли к вооруженной интервенции. Например, в Ливии страны НАТО очень вольготно истолковали резолюцию СБ ООН №1973 и восприняли ее как разрешение на ведение боевых действий. Уже в том же 2011 году страны Альянса, добившись, казалось бы, успеха и свергнув правительство Каддафи, пребывали в растерянности. Что делать дальше? Сужу об этом по личным впечатлениям, поскольку осенью того года я оказалась на расширенном заседании НАТО в Катаре, где обсуждалась политика этих стран и их арабских союзников в отношении Ливии. Тогда натовские генералы и их арабские коллеги откровенно признавались, что стратегии у них нет.

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Разрушенная страна требовала больших материальных вложений и инвестиций, а западный бизнес к этому не был готов в силу высоких рисков. Сам тезис так называемой гуманитарной интервенции оказался дискредитирован практикой. Разрушив страну и сменив там власть, западные государства не смогли предложить альтернативы и наблюдали, как Ливия катится дальше в пропасть. При этом некоторые европейские страны болезненно ощутили на себе последствия этих событий, поскольку Ливия была форпостом на пути беженцев из Африки через Средиземноморье в Европу. Как только в Ливии начались беспорядки, этот форпост оказался ослаблен, и поток мигрантов захлестнул Старый свет.

"Управляемый хаос" на Ближнем Востоке создали специально?

Общаясь со многими ближневосточными, западными политиками и экспертами по Ближнему Востоку, я столкнулась с тем, что нет однозначного ответа на этот вопрос. До сих пор среди аналитиков идет спор: совершили ли западные страны непреднамеренные грубые трагические для региона ошибки или это была спланированная стратегия по его развалу. Показательно, что некоторые помощники нового президента США Джозефа Байдена, да и он сам в годы разгара "арабской весны" и ранее писали, что, в частности, Ирак не должен существовать в качестве единого государства, а его следует разделить на три самостоятельные зоны - государство курдов на севере, суннитов в центре и шиитов на юге. На Ближнем Востоке к тому времени накопились серьезные проблемы, но то, как этим воспользовались внешние силы, говорит как минимум о непонимании Востока, а как максимум - о преступных подходах, в результате которых мы все получили еще больше проблем и угроз из этого региона.

В мире Ближний Восток В мире Африка

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