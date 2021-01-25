Действующий обладатель Лиги чемпионов "Бавария" одержала уверенную победу в матче 18-го тура Бундеслиги в гостях над "Шальке" - 4:0.

Дубль оформил Томас Мюллер, по мячу забили Давид Алаба и Роберт Левандовски. Поляк установил рекорд первенства Германии, забив в восьмом выездном поединке подряд.

Что касается ситуации в турнирной таблице, то "Бавария" идет на первом месте с отрывом в семь очков от "Лейпцига". Далее в топ-5 расположились "Байер" (32 очка) и "Вольфсбург" (32), а также "Боруссия" из Менхенгладбаха (31).

Тем временем полузащитник сборной России Александр Головин потихоньку возвращается на прежний уровень после длительного отсутствия из-за травмы. Выйдя на замену в принципиальном матче 21-го тура чемпионата Франции с "Марселем", Головин отдал две голевые и помог монегаскам вырвать победу - 3:1.

Александр не играл четыре месяца. По возвращении в строй он пока ни разу не выходил в стартовом составе, но его вклад в последние успехи команды очевиден. В первой же встрече после возвращения Головин забил мяч в ворота "Лорьяна" спустя несколько секунд после выхода на поле. И все же матч с "Марселем" стоит особняком, потому что в соперниках у монегасков были вице-чемпионы страны, которых, к слову, тренирует бывший рулевой "Зенита" Андре Виллаш-Боаш.

В турнирной таблице чемпионата Франции монегаски идут на четвертом месте, набрав 39 очков. Впереди только "Лион" (40 очков), "Лилль" (42) и "ПСЖ" (45). В следующем туре команда Головина встретится 31 января с "Нантом".