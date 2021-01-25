Боец ММА Федор Емельяненко выписан из больницы

Известный российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко выписан из больницы. Он продолжит лечение дома.

"Федора выписали утром", - сообщил ТАСС источник.

В четверг Емельяненко был госпитализирован в одну из московских больниц из-за заболевания коронавирусом. Позже сам спортсмен в Instagram рассказал, что чувствует себя нормально.

У спортсмена была высокая температура, потеря обоняния и диагностирована двусторонняя пневмония.

44-летний Емельяненко известен по выступлениям в разных промоушенах. За карьеру он одержал 39 побед, потерпев шесть поражений. Он является действующим бойцом, и в 2021 году планировался его бой.