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25.01.2021 10:06
Рубрика: Общество

Более 60% российских студентов планируют стать предпринимателями

Текст: Мария Агранович
У нынешней молодежи в тренде - бизнес. Это выяснили эксперты президентской платформы "Россия страна возможностей" и ГК "ЭФКО". Они опросили 10 тысяч студентов российских вузов и выяснили: 61% из них рассматривают возможность начать свое дело, при этом четверть планируют стать предпринимателями уже в ближайшее время.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Интересно, что небольшая часть - 4 процента - уже начали вести собственный бизнес. Но в целом начинать путь в бизнес молодежь готова через пару-тройку лет после окончания вуза, а за это время - набраться опыта, работая в своей профессиональной отрасли и проходя разные стажировки.

Фото: iStock
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Кстати, практически все студенты (94%) уверены: для будущей работы важны стажировки уже во время учебы в университете, причем, понимая современную ситуацию с коронавирусом, большая часть (63%) согласна на прохождение практики онлайн.

- Во время стажировки ребята рассчитывают получить обратную связь от опытных коллег, возможность поработать над серьезным проектом, попробовать себя в командной работе, - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. - Пройти практику в крупной компании и зарекомендовать себя студенты могут, участвуя в наших конкурсах. Например, в олимпиаде "Я - профессионал" или проекте "Профстажировки 2.0". В партнерах - более 1,5 тысячи работодателей по всей стране. Каждый амбициозный и талантливый студент сможет начать карьеру в интересном для него направлении под руководством профессиональных наставников.

Самыми перспективными отраслями для открытия своего бизнеса, по результатам опроса, стали сфера услуг, торговля, искусство и мода, культура и творчество, а также маркетинг. В топ-10 популярных направлений также вошли FoodTech (сервисы доставки продуктов, разработка новых продуктов питания), EdTech (образовательные сервисы), а также MedTech (медицинские технологии).

Что нужно для развития молодежного предпринимательства? Сами студенты предлагают, прежде всего, активнее привлекать их к реальным проектам - этот момент отметили 73% респондентов, а также создавать специальные программы поддержки и льгот, добавлять в учебную программу специальные практико-ориентированные курсы.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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Большая часть студентов (83%) уверена: для успеха в предпринимательстве нужно бизнес-образование. Около 60% отметили, что важно иметь продуманный бизнес-план, 40% считают, что успех - в верно определенной потребности аудитории и высоком спросе. Конечно, важно иметь инновационную идею и правильно определить свою аудиторию. И куда же без удачи? Ее главным фактором успеха назвал каждый шестой.

- В университетах не всегда уделяют достаточно времени подготовке специалистов, готовых придумывать и внедрять инновационные идеи на производстве, поэтому мы решили учить таких предпринимателей сами и запустили курсы по инновационному предпринимательству в сфере foodtech в университетах ИТМО и НГУ, чтобы студенты смогли приобрести практические навыки и поработать с реальными проектами, - рассказал гендиректор "ЭФКО Инновации" Андрей Зюзин.

Самым важным для предпринимателя качеством студенты назвали целеустремленность - его выделили более половины опрошенных. В пятерку также вошли умение договариваться, трудолюбие, лидерские качества и организованность. Честность отметил каждый седьмой опрошенный.

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