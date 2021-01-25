Британские фирмы заставляют после Brexit создавать дочерние компании в ЕС

Британским компаниям настойчиво советуют создать дочерние компании в ЕС, чтобы они могли избежать предъявления дополнительных документов при экспорте продукции в Европу.

Один из руководителей британской сыроваренной компании рассказал BBC, что местные чиновники посоветовали ему создать компанию в Европе, чтобы избежать перебоев в экспорте его продукции в страны-члены Евросоюза. Саймон Спуррелл пояснил, что на таможне через Ла-Манш его фирму попросили заплатить 180 фунтов стерлингов за сертификаты на экспорт подарочных коробок стоимостью до 30 фунтов стерлингов каждая. По его словам, компания отказалась от планов строительства нового склада за миллион фунтов стерлингов в Британии, что могло способствовать созданию до 30 рабочих мест. Другой бизнесмен, глава фирмы по производству одежды, заявил, что ему было настойчиво рекомендовано чиновниками установить связь с крупным дистрибьюторским центром в Германии, чтобы продолжить экспорт в ЕС. Британский департамент международной торговли сообщил MailOnline, что советовать предприятиям создавать дочерние компании за границей - "не является политикой правительства".

Некоторые из новых правил применяются с 1 января не только к британским клиентам, товары которым были отправлены из Евросоюза, что добавляет треть к стоимости онлайн-заказов и замедляет их доставку из-за дополнительных проверок в портах. Клиентов по обе стороны пролива Ла-Манш теперь просят оплатить дополнительные расходы курьерам, когда товары доставляются к их дверям, поэтому многие отказываются от них, чтобы не оплачивать счет. Данные компании Statista показывают, что 30 процентов заказов из ЕС в Альбион сейчас возвращаются британскими клиентами. Эксперты индустрии моды также предупредили, что британские люксовые бренды намерены даже сжигать товары, от которых отказались европейские покупатели, вместо того чтобы возвращать их в Соединенное Королевство, избегая тем самым затрат и бюрократической волокиты.

Как отмечают наблюдатели, доставка товаров в обе стороны через границу Британии и Евросоюза теперь занимает больше времени и стоит дороже, после того как Лондон вышел из Таможенного союза и Единого рынка ЕС. С 1 января действует новый таможенный режим, согласно которому Британия рассматривается как внешняя "третья страна" для товаров, импортируемых и экспортируемых в ЕС и из ЕС. Хотя условия сделки о свободной торговле в рамках Brexit предусматривают отсутствие тарифов или квот, появился ряд новых правил, которые усиливают бюрократическую волокиту и увеличивают сборы за товары, перемещаемые через границу. В частности, фирмам-экспортерам теперь необходимо оплачивать дополнительные таможенные сборы, в то время как многие курьеры также добавляют почтовые расходы или сборы за обработку корреспонденции. Кроме того, европейскими экспортерами при ввозе товаров в Британию с января на границе теперь самими оплачивается НДС на поставляемую продукцию. С другой стороны, товары, которые экспортируются британскими предприятиями в страны-члены Евросоюза, имеют нулевую ставку, а это означает, что британский НДС не взимается в точке продажи. Для некоторых товаров может потребоваться документ, требующий уточнить место их производства. В таможенных портах проводятся дополнительные проверки, которые также замедляют транспортный процесс. В итоге доставка товаров от продавца к покупателю занимает больше времени, что еще больше усложняет ситуацию.