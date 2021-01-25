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25.01.2021 12:07
Рубрика: Экономика

ЦБ введет минимальную доходность по инвестиционному страхованию

Текст: Игорь Зубков
Банк России решил установить минимальные требования к инвестиционному и накопительному страхованию жизни (ИСЖ и НСЖ), учтя недобросовестные практики банков по их продаже людям без необходимого опыта и знаний в качестве альтернативы депозитам. Проект Указания об этом размещен для общественного обсуждения.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Регулятор считает необходимым предусмотреть защиту капитала и вмененную доходность по любому договору ИСЖ и краткосрочному НСЖ (на срок менее семи лет).

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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В конце действия договора клиент сможет в любом случае получить доход в дополнение к возврату уплаченной страховой премии. Конкретный минимум процентов, которые должны быть начислены на страховую премию, в проекте указания нет, он будет определен по результатам общественного обсуждения. Ранее Банк России предлагал ограничить продажу сложных финансовых инструментов (доход по которым зависит от движения цен на какие-либо активы, например, на акции или золото), если по ним не гарантирован доход в размере 2/3 ключевой ставки. Это позволило бы при невыплате инвестиционного дохода компенсировать инвесторам снижение реальной стоимости вложенных средств в результате инфляции.

Защита капитала будет действовать и на случай отказа потребителя от инвестиционной страховки. До уплаты третьего взноса клиент сможет вернуть внесенные страховые взносы в размере 100%.

По инвестиционному страхованию жизни Банк России предлагает усилить рисковую составляющую для ограничения продаж потребителям исключительно инвестиционных продуктов под видом страховых. Станет обязательным условие о том, что страховая защита по ИСЖ начинает действовать с момента уплаты первого взноса, а в случае смерти застрахованного выплата должна составлять не менее двукратного размера страховой премии.

В январе глава Банка России Эльвира Набиуллина рекомендовала страховщикам и банкам как основным продавцам ИСЖ и НСЖ ограничить их продажи из-за высоких инвестиционных рисков и сложности для неподготовленных граждан.

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