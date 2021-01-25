"Челси" объявил об отставке Фрэнка Лэмпарда

В понедельник "Челси" на своем официальном сайте объявил об уходе с поста главного тренера Фрэнка Лэмпарда, который возглавил клуб летом 2019 года. Хотя контракт 42-летнего специалиста истекал только в 2022 году.

"Это было очень сложное решение для клуба. Мы благодарны Фрэнку за успехи, которых он добился на посту главного тренера. Однако последние результаты и выступления не соответствовали ожиданиям клуба. Клуб остался в середине турнирной таблицы без намеков на улучшение ситуации", - говорится в сообщении.

В клубе уточнили, что решение об отставке Лэмпарда было непростым, но вынужденным, чтобы "Челси" еще в этом сезоне попробовал улучшить результаты.

После 19 матчей в чемпионате Англии лондонцы располагаются на 9-й позиции в турнирной таблице, набрав 29 очков. В Лиге чемпионов команда пробилась в 1/8 финала, где сыграет с лидером чемпионата Испании - "Атлетико".