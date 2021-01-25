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25.01.2021 11:34
Рубрика: Власть

ЦИК: КОИБы перенастроят для работы в многодневном режиме

Текст: Галина Мисливская

Вопрос о применении комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в течение нескольких дней голосования уже решен, программный продукт находится в разработке, заявил ТАСС зампред Центризбиркома Николай Булаев.

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Напомним, электронные ящики для голосования (около 15 тыс. единиц) в прошлом применялись в ходе многодневного плебисцита по Конституции и на трехдневных региональных выборах. Однако работали они только в основные дни - 1 июля и 13 сентября, поскольку программное обеспечение КОИБов не позволяло использовать их больше одного дня.

По словам Николая Булаева, на сегодняшний день задача по применению КОИБов в течение нескольких дней уже решена, и с технической стороны здесь нет "непреодолимых сложностей". "Есть соответствующий контракт, мы понимаем, что разработчики гарантируют программный продукт, они позже определят время его готовности", - сообщил он.

Зампред ЦИК отметил при этом, что применение КОИБов в течение трех дней вызывает необходимость решения и других задач. "Например, каким образом гарантировать отсутствие доступа к КОИБу в течение всех этих трех суток. Мы понимаем, что эта задача должна быть решена, мы знаем, как ее решать", - подчеркнул он.

В Центризбиркоме заинтересованы в том, чтобы технология работы КОИБов была понятна всем участникам избирательного процесса, а самих электронных ящиков стало больше, добавил Булаев.

В 2021 году в Единый день голосования 19 сентября пройдут выборы разных уровней, в том числе - депутатов Госдумы восьмого созыва. Согласно действующему законодательству, на старте кампании Центризбирком должен будет определить длительность (до трех дней) и порядок проведения голосования на федеральных выборах.

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