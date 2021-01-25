Dead Space 2 исполнилось 10 лет. Чем запомнился космический хоррор

Серия Dead Space в свое время стала знаковой и уникальной штукой в игровой индустрии. Вторую часть при этом по праву можно назвать пиком франшизы - она максимально удачно развила идеи и концепции оригинала, но еще не успела изваляться во внутриигровых транзакциях и превратиться в AAA-шутер, как это сделал триквел.

25 января 2021 года проект отмечает 10-летний юбилей. Оглядываясь на прошедшую декаду, хочется с грустью отметить, что достойных преемников у культовой игры так и не появилось.

Dead Space 2 смогла позволить себе разножанровость, сохранив при этом основные признаки хоррора - у нее действительно получалось напугать игрока, не отбирая у него при этом возможности защищаться.

Почти на протяжении всех 2010-х жанр "ужасов" в видеоиграх был представлен игрой Amnesia: The Dark Descent и множеством ее подражателей, всех их объединяла общая концепция беспомощности протагонистов, которые могли только убегать или играть в прятки с наступающей на них опасностью.

Космический инженер Айзек Кларк на этом фоне выглядит чистокровным потомком Эллен Рипли и именно во второй части он обрел голос и заговорил.

Но небольшая надежда на возрождение жанра все же есть. Глен Скофилд, стоявший у истоков "Мертвого Космоса", прямо сейчас занят разработкой The Callisto Protocol - идейного наследника легендарного проекта о борьбе с Некроморфами.